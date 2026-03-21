Число суицидов среди подростков в Жамбылской области снизилось на 30%

По информации управления здравоохранения региона, озвученной в ходе заседания регионального совета при партии «AMANAT», общее число суицидов (включая попытки) снизилось на 30,4% — с 112 до 78 случаев.

При этом количество завершенных случаев уменьшилось с 63 до 55, а число попыток сократилось более чем вдвое — с 49 до 23.

Специалисты убеждены, что положительная динамика связана с усилением профилактической работы. В частности, они рассказали о том, что в регионе реализуется комплексный план по защите детей от насилия и предотвращению суицидов. Обучение прошли 70 специалистов — врачи, психологи и психиатры.

В школах и колледжах проводят лекции и тренинги, за прошлый год такой работой охватили более 10 тысяч подростков.

В 2026 году также внедряется телемедицинская платформа Emdeu AI, которая позволит оперативно выявлять детей из группы риска и координировать работу специалистов.

— Система позволяет объединить усилия психологов, врачей и педагогов, особенно в сельской местности, где не хватает кадров, — пояснили в управлении здравоохранения.

При этом, по информации полиции, с начала года в регионе уже свели счеты с жизнью три подростка — одна несовершеннолетняя девочка и два мальчика.

