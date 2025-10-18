Проблемы замалчиваются и игнорируются: Закиева о детских смертях в Жамбылской области

По поручению Президента спецгруппа совместно с госорганами провела проверку качества реализации законов и системы профилактики нарушений прав детей, случаев насилия, буллинга, суицида и преступности среди несовершеннолетних.

— Ситуация в области с безнаказанностью за преступления в отношении детей, а особенно равнодушие и игнорирование происходящего в школах, остается острой, — написала она в своих соцсетях.

Совместно с МВД уполномоченная посетила школы по всей области, провела встречи, анонимные опросы среди учащихся и изучила их ответы в анкетах психологов по программе диагностики буллинга, насилия и суицидальных рисков.

— Несмотря на положительные ответы на вопросы о травле, вымогательстве и других противоправных действиях в анкетах психологов, руководство школ в итоговых справках искажает данные и указывает 0%, — отметила Закиева.

В школах Шуского района девятиклассники жалуются на вымогательство с избиениями, применение электрошокеров и кастетов. По их словам, подобные случаи происходят почти в каждом классе. Девочки признаются, что живут в страхе стать жертвами сексуального насилия.

— В школах Кордайского района дети 5-х, 7-х и 9-х классов пишут о «системе» и дедовщине, принуждении покупать продукты и напитки старшеклассникам, об избиениях и буллинге. В некоторых школах дети сообщали, что учителя поднимают на них руки, бросают предметы и сами участвуют в травле, — рассказала Закиева.

В Таразе, в средней школе № 47, где в сентябре погиб ученик, выяснилось, что дети ранее сообщали о случаях вымогательства и буллинга, однако администрация не предприняла никаких мер. Аналогичная ситуация наблюдается и в других школах города: учащиеся жалуются на вымогательства, избиения, буллинг со стороны педагогов и подавленное эмоциональное состояние.

— Также важно отметить, что из 14 завершенных суицидов в области за 9 месяцев текущего года в семи случаях детей можно было спасти. У них ранее были выявлены суицидальные риски, но помощь им не оказали. Один из последних случаев незавершенного суицида связан с применением силы со стороны старшеклассников, — подчеркнула Динара Закиева.

По данным прокуратуры, специальная межведомственная мобильная группа выявила более 200 случаев буллинга и вымогательства среди подростков в школах Байзакского и Жамбылского районов. Это данные только по двум из десяти районов области.

— Вывод — дети не чувствуют себя защищенными в области. К сожалению, такая ситуация уже не вызывает удивления, — констатировала она.

По словам Закиевой, показательным примером стала история девочки, которая с семи лет подвергалась изнасилованию со стороны дяди и брата. Обливаясь слезами, она призналась уполномоченной, что не верит в справедливость после разговора со следователем.

До суда, по словам омбудсмена, доходят лишь 29% подобных дел — из-за неполного расследования и халатности сотрудников.

— Отдельное внимание стоит уделить проблемам в работе инспекций по делам несовершеннолетних. На 154 сотрудника ИДН приходится всего 15 машин. Между некоторыми селами расстояние достигает 80 километров, инспекторы вынуждены добираться за свой счет на такси, — добавила она.

Выявленные факты и предложения по решению проблем направлены акиму области и руководителям профильных управлений и районных акиматов.

Напомним, что 1 сентября в Таразе убили школьника. Две недели спустя трагедия повторилась в еще одной школе областного центра. Другого мальчика убили в Шуском районе.

В Жамбылской области подростка подозревают в вымогательстве.



Летом в регионе с разницей в несколько дней свели счеты с жизнью подростки из сел Туймекент и Дихан Байзакского района, а также мальчик из Тараза. Последней жертвой суицида стала 14-летняя девочка из Тараза.











