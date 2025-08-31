Соблюдение и развитие конституционных норм усиливают роль Казахстана на мировой арене – узбекский политолог Закир Усманов

Конституционные, политические и экономические реформы, колоссальная сила и потенциал нашего народа, масштабные инвестиции в образование, науку и культуру – всё это в совокупности проложило путь к позитивным переменам в стране, подчеркнул Президент.

О ключевых нормах обновлённой Конституции РК, влияющих на качество жизни каждого казахстанца, – в интервью с экспертом НИЦ «Билим Карвони», политологом Закиром Усмановым.

- Закир Каримович, Президент Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что три года назад в Казахстане были приняты самые важные конституционные изменения, кардинально трансформировавшие нашу политико-правовую систему. Какие преобразования, по Вашему мнению, стали наиболее значимыми для развития республики?

Выступая на научно-практической конференции, посвящённой 30-летию Конституции Казахстана, Президент Касым-Жомарт Токаев отметил, что стоит особо выделить эту дату, ведь Основной закон республики является незыблемым фундаментом независимости страны и надёжным ориентиром укрепления государственности РК. Три десятилетия назад Конституция Казахстана была принята на основе широкого общественного обсуждения и результатов референдума. Следует отметить, что изменения в Основной закон РК вносились шесть раз. Последние поправки были приняты три года назад, можно сказать, что это были исторические изменения.

Одним из наиболее значимых новшеств стало то, что Глава государства теперь может избираться только на один срок продолжительностью семь лет. Это беспрецедентное решение, ранее не применявшееся в Казахстане. По словам Президента Токаева, данная норма является важнейшей политико-правовой новацией исторического значения. В республике также был закреплён принцип «Сильный Президент – Влиятельный Парламент – Подотчётное Правительство». Это, по словам Главы государства, позволило обеспечить баланс и создать эффективное взаимодействие в системе власти. На мой взгляд, это крайне важный шаг для любого государства, которое стремится к устойчивому развитию и прогрессу.

Три года назад по инициативе Касым-Жомарта Токаева в Республике Казахстан была обновлена треть статей Конституции, при этом проведены важные преобразования. В частности, ещё одним значимым элементом стало то, что Основной закон ограничивает возможность близких родственников Президента занимать руководящие должности в системе государственного управления. Иными словами, был поставлен заслон семейственности. Считаю, что это крайне взвешенное и своевременное решение, принятое Главой вашего государства, поскольку подобные процессы тормозят развитие республики и создают серьёзные проблемы.

Также большое значение имеет создание Конституционного Суда – важного института, обеспечивающего верховенство закона и права в республике. Статистика свидетельствует о том, что граждане и предприниматели выигрывают до 60 процентов дел против государственных органов. Это говорит о том, что законы в Казахстане работают, они реализуются эффективно, а это один из ключевых элементов качественного государственного управления.

- О чём свидетельствует тот факт, что три года назад поправки в Конституцию были приняты именно на референдуме, а не через Парламент, как, по словам Президента, предлагали многие?

Глава вашего государства неслучайно считает, что благодаря проведению референдума статья, гласящая, что «единственным источником государственной власти является народ», получила реальное воплощение. Я полностью разделяю данную позицию. По словам Касым-Жомарта Токаева, в Основном законе Казахстана теперь закреплены принципы, о которых давно говорило общество: справедливость, прозрачность, подотчётность и ответственность. Очень важным является тот момент, что поправки в Конституцию обсуждались и принимались на основе общенационального референдума, то есть с учётом мнения всего общества. Обсуждались не только конкретные статьи Основного закона, но и ключевые направления государственного развития. Президент Токаев неоднократно подчёркивал, что народ – единственный источник власти в Республике Казахстан. И сегодня уже видно, что все наиболее значимые государственные решения принимаются именно с опорой на этот принцип. В качестве яркого примера можно привести вопрос строительства атомной электростанции.

- Как Вы оцениваете трансформацию выборного законодательства РК? Какое значение реформы в избирательной системе имеют для усиления демократизации казахстанского общества?

Крайне важно отметить значимость реформ в избирательной системе. Введение смешанной избирательной системы открыло возможность для независимых кандидатов избираться в представительные органы: Сенат, Мажилис Парламента и маслихаты. Особое внимание Президент Касым-Жомарт Токаев акцентировал на том, что в органах представительной власти теперь представлены граждане и движения с различными политическими взглядами.

- Места в Парламенте получили разные политические партии, а смешанная система открыла путь независимым кандидатам. Так, 90% депутатов маслихатов всех уровней были избраны по одномандатным округам, – резюмировал Президент РК.

Ещё одним важным шагом стало предоставление гражданам права избирать сельских акимов. Прежде чем занять эту должность, претенденты теперь проходят через выборную процедуру. Это существенный прогресс на пути демократического развития страны и яркий пример реализации концепции «Слышащего государства», важность которой неоднократно подчёркивал Президент Токаев.

- Глава государства неизменно подчёркивает важность обеспечения принципа «Закон и порядок». На Ваш взгляд, в чём заключается значимость этой концепции и насколько необходимо её соблюдение каждым гражданином страны?

Конституция – это закон, который определяет идентичность нации. Основной закон страны служит основой для объединения людей на базе общей идеологии. Это подчёркивает, что государство и все граждане без исключения должны строго придерживаться конституционных норм и принципа «Закон и порядок».

- Обеспечение верховенства права – важнейший принцип нашей стратегии. Это основной критерий цивилизованного и передового общества. Безусловно, без соблюдения в стране принципа «Закон и Порядок» мы не сможем достичь прогресса и успеха. Государство, в котором торжествует закон, обязательно будет процветать, – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Это действительно верно выбранный курс. Республика будет развиваться, ставить перед собой новые, более высокие цели на основе Конституции. Построить сильное государство можно только при условии строгого соблюдения норм закона. Президент РК также отметил, что Конституция Казахстана убедительно демонстрирует всему миру зрелость нации и её устремлённость в будущее. Соблюдение и развитие конституционных норм, укрепление верховенства права повышают статус Казахстана на мировой арене как развивающегося демократического государства и усиливают его роль среди международных партнёров.