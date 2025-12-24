РУ
    Собиравшего госсекреты экс-начальника колонии осудили в Павлодаре

    Уголовное дело в отношении бывшего начальника учреждения № 45 рассмотрели в закрытом режиме, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Собиравшего госсекреты экс-начальника колонии осудили в Павлодаре
    Фото: Артем Викторов/Kazinform

    На скамье подсудимых оказался 40-летний подполковник юстиции. Подробности дела, рассмотренного по грифом «секретно», не подлежат разглашению. Обвинения бывшему начальнику колонии выдвинули по статьям 362 ч.4 п. 3 УК РК (Превышение власти или должностных полномочий в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц или организаций либо нанесения вреда другим лицам или организациям) и 185 ч.2 УК РК (Незаконное собирание сведений, составляющих государственные секреты).

    — На основании статьи 58 ч.3 УК по совокупности уголовных правонарушений путем поглощения менее строгого наказания более строгим окончательно назначить лишение свободы на срок 6 лет 6 месяцев, — огласила приговор судья межрайонного суда по уголовным делам Павлодара Жанар Турлубаева.

    Напомним, ранее в Павлодаре осудили экс-сотрудника ДУИС за взятки от заключенного. Возглавлял исправительное учреждение, к слову, тот же, что был сегодня осужден по факту сбора госсекретов.

    Теги:
    Судебный процесс Регионы Казахстана Павлодар Суды Тюрьма ДУИС Приговор Павлодарская область Уголовное дело
    Артём Викторов
    Артём Викторов
    Автор
