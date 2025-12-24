Собиравшего госсекреты экс-начальника колонии осудили в Павлодаре

На скамье подсудимых оказался 40-летний подполковник юстиции. Подробности дела, рассмотренного по грифом «секретно», не подлежат разглашению. Обвинения бывшему начальнику колонии выдвинули по статьям 362 ч.4 п. 3 УК РК (Превышение власти или должностных полномочий в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц или организаций либо нанесения вреда другим лицам или организациям) и 185 ч.2 УК РК (Незаконное собирание сведений, составляющих государственные секреты).

— На основании статьи 58 ч.3 УК по совокупности уголовных правонарушений путем поглощения менее строгого наказания более строгим окончательно назначить лишение свободы на срок 6 лет 6 месяцев, — огласила приговор судья межрайонного суда по уголовным делам Павлодара Жанар Турлубаева.

Напомним, ранее в Павлодаре осудили экс-сотрудника ДУИС за взятки от заключенного. Возглавлял исправительное учреждение, к слову, тот же, что был сегодня осужден по факту сбора госсекретов.