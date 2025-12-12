Экс-сотрудника ДУИС осудили в Павлодаре за взятки от заключенного

В приговоре специализированного суда по уголовным делам Павлодара указано, сотрудник на должность старшего оперуполномоченного по особо важным поручениям оперативной группы ДУИС был назначен в сентябре 2022 года. По версии следствия, он узнал про особое отношение к одному из осужденных в учреждении № 45. Оказалось, что по разрешению начальника колонии заключенный особо ни в чем себя не ограничивал.

— Проживал осужденный в кабинете начальника оперативного отдела. Кроме того, проживал в прачечной, в любое свободное время тренировался в спортивном зале учреждения, посещал баню, мог пригласить любого осужденного к себе в гости, накрыть стол в столовой административного корпуса и позвать других осужденных. У его супруги имеются видеозаписи и фотографии момента его проживания в административном корпусе, которые он отправлял ей ранее посредством мессенджера WhatsApp, — говорится в приговоре специализированного суда по уголовным делам Павлодара.

Узнав про это, старший оперуполномоченный стал вымогать с осужденного взятки, угрожая разоблачить привилегированное отношение и перевести в другую колонию. Таким образом, он купил себе одежду в павлодарском ТРЦ, просил деньги на подарки, суммы варьировались от 200 тысяч до миллиона тенге. Старший оперуполномоченный, оказавшись на скамье подсудимых, вину в вымогательствах отрицал, заявляя, что заключенный сам изъявил желание снабжать его финансами.

— То, что заключенный жил в кабинете начальника отдела, старший оперуполномоченный не знал. Грубых нарушений с его стороны не выявлял. Осужденный не ставил условий о том, что взамен приобретенных им вещей он сможет свободно пользоваться интернетом и другими благами. Сотовой связью осужденный пользовался до него. Вину старший оперуполномоченный признает частично, вымогательство взятки не признает, — приводятся показания бывшего старшего оперуполномоченного в приговоре суда.

Исследовав материалы дела, суд пришел к выводу, что вымогательство взяток все же было и приговорил его к 7 годам лишения свободы.

Напомним, в начале октябре в ДУИС по Павлодарской области был назначен новый начальник. Должность получил Даулет Рахимбеков.