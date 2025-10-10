Нового начальника ДУИС назначили в Павлодарской области

Даулет Рахимбеков родился в Акмолинской области. В 1998 году окончил Евразийский государственный университет им. Гумилева, получив высшее юридическое образование. Позже окончил Карагандинскую академию МВД РК им. Б. Бейсенова.

В период с 1989 по 1991 годы служил в армии, после чего начал работать.

С 1993 по 1998 годы трудился участковым, оперуполномоченным, старшим оперуполномоченным и начальником отделения в УВД и УГСК Акмолинской области.

С 1998 по 2005 годы занимал различные должности в УВД Астаны. С 2005 по 2006 годы был начальником управления внутренних дел района Сарыарка ДВД столицы.

С 2006 по 2020 годы работал на разных должностях в центральном аппарате МВД РК.

С апреля по сентябрь 2020 года занимал пост начальника управления собственной безопасности Комитета уголовно-исполнительной системы МВД РК.

С сентября 2020 года занимал должность заместителя начальника ДУИС по городу Нур-Султан, а с 5 октября 2021 года назначен начальником ДУИС по городу Астана.

