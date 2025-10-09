РУ
телерадиокомплекс президента РК
    17:05, 09 Октябрь 2025 | GMT +5

    Назначен начальник ДУИС Актюбинской области

    Шаймерден Есенкельдиев назначен начальником департамента уголовно-исполнительной системы Актюбинской области. Ранее он занимал ту же должность в Кызылординской области, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Шаймерден Есенкельдиев
    Фото: ДУИС Актюбинской области

    Шаймерден Есенкельдиев - уроженец Туркестанской области. Начал свою службу в Управлении полиции города Шымкент. С 2003 года работал в департаменте уголовно-исполнительной системы Южно-Казахстанской области, занимал различные должности. С 2018 по 2020 годы работал заместителем начальника департамента уголовно-исполнительной системы города Шымкент. С 2020 года по сегодняшний день возглавлял департамент уголовно-исполнительной системы Кызылординской области. А с октября назначен начальником департамента уголовно-исполнительной системы Актюбинской области.

    Теги:
    Кадровые назначения Назначения ДУИС Актюбинская область
    Данагуль Карбаева
    Данагуль Карбаева
    Автор
