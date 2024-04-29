Собчак и Грейс не обращались в МИД РК за аккредитацией для участия в суде над Бишимбаевым

В Министерстве иностранных дел Казахстана прокомментировали участие российской журналистки Ксении Собчак и российского блогера Натальи Грейс в судебном процессе над Бишимбаевым, передает корреспондент агентства Kazinform.

- Ни первая, ни вторая не обращались за аккредитацией. В каком качестве они присутствуют в суде, вы можете уточнить у представителей суда, – сказал официальный представитель ведомства Айбек Смадияров, отвечая на вопрос на брифинге.

Напомним: 22 апреля российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак приехала в Казахстан для участия в судебном процессе по делу экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева. Кроме того, в Астану ради освещения дела Бишимбаева прилетела российская блогер Наталья Грейс.

Напомним, ранее журналистка и телеведущая Ксения Собчак в Telegram-канале «Кровавая барыня» заявила, что будет поддерживать флешмоб в поддержку Салтанат Нукеновой.

Напомним, Куандык Бишимбаев обвиняется по статьям п. 1, ч. 2 статье 110 Уголовного кодекса (Истязание), п. 5, ч. 2 статье 99 (Убийство, совершенное с особой жестокостью), статье 14 ч. 2 (Рецидив особо тяжкого преступления).

Родственник Бишимбаева Бахытжан Байжанов, директор столичного «Гастроцентра», на территории которого произошло убийство, обвиняется в укрывательстве особо тяжкого преступления (ст. 432 Уголовного кодекса) и недонесении о тяжком преступлении (ст. 434 Уголовного кодекса).

Главное судебное разбирательство (прения сторон) отложили на 10:00 2 мая - судья Айжан Кульбаева удовлетворила ходатайство гособвинителя Саяхата Нурбекова о возобновлении судебного следствия в части обвинений в отношении Бахытжана Байжанова.