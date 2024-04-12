Пока мы говорим, в Казахстане принимают законы – реакция российских звезд на ужесточение наказания за бытовое насилие

Вчера Сенат сразу в двух чтениях одобрил закон по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей. Новый законопроект направлен на защиту женщин и детей от бытового насилия. Закон не только вызвал обсуждение среди казахстанского общества, о нем даже высказались российские селебрити. Агентство Kazinform собрало подборку самых интересных высказываний.

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак в Telegram-канале «Кровавая барыня» заявила, что будет поддерживать флешмоб в поддержку Салтанат.

— Мне кажется, скоро это будет самая прогрессивная страна бывшего СНГ. Женщины начали массово публиковать свои фотографии с вином и подписью: «Если вы видите меня с бокалом вина, это не значит, что меня можно убивать». Дамы, я с вами и очень поддерживаю, — написала Собчак.

Ее также поддержала известная ведущая и бизнесвумен Ксения Бородина. Тема насилия близка ей не понаслышке.

— Я часто видела, что в каких-то семьях родители дерутся, у друзей, подружки рассказывали. И в моей семье, к сожалению, это было. Нам казалось это нормальным. И, когда мы перенесли это в свои отношения, для нас это было привычно. Но это — ненормально! И разрешать абьюзить и так себя вести нельзя, — возмущенно обратилась Бородина к подписчикам.

Российская модель Анастасия Решетова подчеркнула, что у всех психопатов, абьюзеров одни и те же паттерны поведения.

— У меня был похожий опыт, и могу сказать, что выйти из психологического плена невозможно самостоятельно. После каждого выплеска агрессии вас будут задаривать подарками или просто успокаивать правильными словами, как правило, убеждая в том, что это ваша вина, — написала она в соцсетях.

Российский адвокат Калой Ахильгов заявил, что открытый судебный процесс сильно повышает доверие к судебной системе в целом и носит образовательный характер для простых граждан.

— В Казахстане действуют ювенальные суды, в которых рассматривают семейные дела. Отдельный институт — административная юстиция — рассматривает споры предпринимателей с надзорными органами. И это лишь часть реформ. Уверен, что не все идеально, но движение в сторону развития не заметить невозможно. Считаю, что это сильно повышает доверие к судебной системе в целом. Сам процесс не просто очень интересный, но и носит образовательный характер для простых граждан. Это вам не «Суд идет!», а реальный процесс, каким он должен быть. Наблюдая за процессом в зале суда, мне показалось, что внутри защиты нет единого мнения о стратегии защиты. Оно и понятно… Хотя могу ошибаться. Ну, а каким будет вердикт, думаю, мы все очень скоро узнаем, — заключил адвокат.

Стендап-комик Ариана Лолаева записала видео, где отметила, как важно придать дело еще большей огласке и за пределами Казахстана ради безопасности женщин и правосудия.

— Это дело всех женщин. Это дело всех неравнодушных к тяжести бремени женщин в современном мире, — сказала она.

Российский продюсер Максим Фадеев тоже не остался в стороне. Он поддержал идею об ужесточении наказания за бытовое насилие.

— Я подумал о том, насколько же часто домашнее насилие в семьях заканчивается смертью. В нашей стране оно по-прежнему декриминализировано, — написал Фадеев.

Телеведущая Виктория Лопырева призвала женщин не скрывать домашнее насилие в семье.