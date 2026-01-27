Собак породы тазы застрелили дротиками в Караганде
В частном приюте в поселке Актас, расположенном в 18 км от города Караганды, обнаружены трупы двух собак породы тазы, застреленных дротиками. Обстоятельства произошедшего изучаются, владелец животных намерен добиваться правовой оценки случившегося, передает корреспондент агентства Kazinform.
Владелец приюта Александр Котеля занимается разведением собак породы тазы более 20 лет. Он содержит животных за собственный счет, обеспечивает их кормом, вакцинацией и лечением, участвует в выставках и работает над сохранением чистоты породы.
По словам Александра Котели, первый инцидент произошел в декабре прошлого года. Тогда на территории приюта были застрелены две собаки. Позднее были срезаны камеры видеонаблюдения, а также похищена лошадь, которую владельцу удалось вернуть.
Очередной случай был зафиксирован 13 января. Утром все животные находились на месте, однако днем хозяин обнаружил на территории приюта трупы двух собак с дротиками в шее. Еще три собаки пропали. Территория приюта огорожена двухметровым забором из профлиста, доступ посторонних лиц возможен только при незаконном проникновении.
По словам владельца, прямое отношение к отстрелу собак имеют сотрудники ветеринарного управления. Это, как утверждает Александр Котеля, «подтверждается видеоматериалами и установленным автомобилем, который фигурирует в нескольких эпизодах».
После обращения в полицию была проведена фиксация происшествия, трупы собак изъяли для проведения экспертизы. При этом, по словам владельца, выяснение обстоятельств заняло значительное время, а сама экспертиза потребовала дополнительных организационных усилий.
Как рассказал Александр Котеля, аналогичный случай произошел и у его знакомого: 15 января в Караганде была застрелена собака породы тазы на территории частного дома. Камеры видеонаблюдения зафиксировали автомобиль, после чего был установлен предполагаемый участник инцидента.
— Каждая такая собака — это годы работы. Корм, лечение, вакцинация, участие в выставках. Это не просто животное, а результат многолетнего труда, — отметил владелец приюта.
По его словам, рыночная стоимость собак породы тазы может составлять от 150 до 500 тысяч тенге в зависимости от возраста и родословной.
Александр Котеля подчеркивает, что намерен довести это дело до конца и добиваться привлечения виновных к ответственности. В ближайшее время он планирует обратиться в органы прокуратуры, а при необходимости — направить обращения и в вышестоящие инстанции, включая профильные ведомства в Астане.
В пресс-службе Департамента полиции Карагандинской области сообщили, что обращение было рассмотрено:
— Заявление сотрудниками было принято, была проведена проверка. Установлено, что отстрел производил сотрудник ветстанции. Заявителю рекомендовано обратиться в суд, поскольку в данном случае усматриваются гражданско-правовые отношения, — прокомментировали в ведомстве.
Ситуацию также прокомментировали в управлении ветеринарии Карагандинской области:
— Все мероприятия, связанные с отловом животных, осуществляются исключительно на основании официальных обращений жителей и в строгом соответствии с действующим законодательством. Самовольные действия, тем более на частной территории, к деятельности ветеринарной службы отношения не имеют, — отметили в пресс-службе ведомства.
Собаки породы тазы считаются национальным достоянием Казахстана. Владельцы животных надеются, что подобные случаи получат надлежащую правовую оценку и не будут повторяться.
В Казахстане за последние годы была проведена масштабная научная работа, которая впервые дала точные данные о национальных породах собак — тазы и тобет. Создан банк их ДНК, введены генетические паспорта, а тазы получили международное признание.