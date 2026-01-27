Собак породы тазы застрелили дротиками в Караганде

Владелец приюта Александр Котеля занимается разведением собак породы тазы более 20 лет. Он содержит животных за собственный счет, обеспечивает их кормом, вакцинацией и лечением, участвует в выставках и работает над сохранением чистоты породы.

По словам Александра Котели, первый инцидент произошел в декабре прошлого года. Тогда на территории приюта были застрелены две собаки. Позднее были срезаны камеры видеонаблюдения, а также похищена лошадь, которую владельцу удалось вернуть.

Очередной случай был зафиксирован 13 января. Утром все животные находились на месте, однако днем хозяин обнаружил на территории приюта трупы двух собак с дротиками в шее. Еще три собаки пропали. Территория приюта огорожена двухметровым забором из профлиста, доступ посторонних лиц возможен только при незаконном проникновении.

По словам владельца, прямое отношение к отстрелу собак имеют сотрудники ветеринарного управления. Это, как утверждает Александр Котеля, «подтверждается видеоматериалами и установленным автомобилем, который фигурирует в нескольких эпизодах».

После обращения в полицию была проведена фиксация происшествия, трупы собак изъяли для проведения экспертизы. При этом, по словам владельца, выяснение обстоятельств заняло значительное время, а сама экспертиза потребовала дополнительных организационных усилий.

Как рассказал Александр Котеля, аналогичный случай произошел и у его знакомого: 15 января в Караганде была застрелена собака породы тазы на территории частного дома. Камеры видеонаблюдения зафиксировали автомобиль, после чего был установлен предполагаемый участник инцидента.

— Каждая такая собака — это годы работы. Корм, лечение, вакцинация, участие в выставках. Это не просто животное, а результат многолетнего труда, — отметил владелец приюта.

По его словам, рыночная стоимость собак породы тазы может составлять от 150 до 500 тысяч тенге в зависимости от возраста и родословной.

Александр Котеля подчеркивает, что намерен довести это дело до конца и добиваться привлечения виновных к ответственности. В ближайшее время он планирует обратиться в органы прокуратуры, а при необходимости — направить обращения и в вышестоящие инстанции, включая профильные ведомства в Астане.

В пресс-службе Департамента полиции Карагандинской области сообщили, что обращение было рассмотрено:

— Заявление сотрудниками было принято, была проведена проверка. Установлено, что отстрел производил сотрудник ветстанции. Заявителю рекомендовано обратиться в суд, поскольку в данном случае усматриваются гражданско-правовые отношения, — прокомментировали в ведомстве.

Ситуацию также прокомментировали в управлении ветеринарии Карагандинской области:

— Все мероприятия, связанные с отловом животных, осуществляются исключительно на основании официальных обращений жителей и в строгом соответствии с действующим законодательством. Самовольные действия, тем более на частной территории, к деятельности ветеринарной службы отношения не имеют, — отметили в пресс-службе ведомства.

Собаки породы тазы считаются национальным достоянием Казахстана. Владельцы животных надеются, что подобные случаи получат надлежащую правовую оценку и не будут повторяться.

В Казахстане за последние годы была проведена масштабная научная работа, которая впервые дала точные данные о национальных породах собак — тазы и тобет. Создан банк их ДНК, введены генетические паспорта, а тазы получили международное признание.