Снос бывшей гостиницы в центре Алматы объяснили в акимате

Как сообщили в управлении государственных активов, двухэтажное здание 1908 года постройки по улице Гоголя, 45, не входило в список памятников истории и культуры и не имело статуса объекта историко-культурного наследия.

Фото: Kazinform

— В ряде СМИ и социальных сетях распространяется информация о сносе якобы исторического здания Алматы, что не отражает объективной действительности, — подчеркнули в ведомстве.

Фото: акимат Алматы

В разные годы в здании размещались городские службы. В 1930-х годах здесь функционировала гостиница «Жетысу», позднее объект использовался, в том числе, как участковый пункт полиции.

Фото: акимат Алматы

По данным управления, с 2022 года строение фактически не эксплуатировалось из-за неудовлетворительного технического состояния.

Согласно результатам технического обследования, проведенного в 2025 году, здание было признано аварийным и не подлежащим восстановлению. На основании заключения принято решение о его демонтаже. В настоящее время работы по сносу завершаются, земельный участок передан в государственный земельный фонд.

Ранее в акимате Алматы объяснили снос здания uородского родильного дома № 1 1938 года постройки.