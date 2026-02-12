РУ
    13:33, 12 Февраль 2026 | GMT +5

    Снос бывшей гостиницы в центре Алматы объяснили в акимате

    В Алматы сносят старое двухэтажное здание по улице Гоголя, где ранее располагалась гостиница «Жетысу», передает агентство Kazinform.

    Фото: Facebook_Rustem Beremzhanov

    Как сообщили в управлении государственных активов, двухэтажное здание 1908 года постройки по улице Гоголя, 45, не входило в список памятников истории и культуры и не имело статуса объекта историко-культурного наследия.

    Фото: Kazinform

    — В ряде СМИ и социальных сетях распространяется информация о сносе якобы исторического здания Алматы, что не отражает объективной действительности, — подчеркнули в ведомстве.

    Фото: акимат Алматы

    В разные годы в здании размещались городские службы. В 1930-х годах здесь функционировала гостиница «Жетысу», позднее объект использовался, в том числе, как участковый пункт полиции.

    Фото: акимат Алматы

    По данным управления, с 2022 года строение фактически не эксплуатировалось из-за неудовлетворительного технического состояния.

    Согласно результатам технического обследования, проведенного в 2025 году, здание было признано аварийным и не подлежащим восстановлению. На основании заключения принято решение о его демонтаже. В настоящее время работы по сносу завершаются, земельный участок передан в государственный земельный фонд.

    Ранее в акимате Алматы объяснили снос здания uородского родильного дома № 1 1938 года постройки. 

    Теги:
    История одного здания Снос Алматы
    Еламан Турысбеков
    Автор
