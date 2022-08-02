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Снижение заболеваемости ковидом ожидается в сентябре - Минздрав РК
2 Августа 2022 10:53

Снижение заболеваемости ковидом ожидается в сентябре - Минздрав РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Прогнозом по заболеваемости коронавирусом поделились в Министерстве здравоохранения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Учитывая особенность вируса, а также нагрузку на сферу здравоохранения, министерство совместно с экспертами составило прогноз распространения. Согласно прогнозу, в августе среднесуточный прирост заболеваемости составит около 4 тыс. случаев. Затем прогнозируется снижение в сентябре», - сообщила глава Минздрава Ажар Гиният на заседании Правительства.

Ранее сообщалось, что число заболевших коронавирусом выросло в 3,2 раза. Наибольший рост заболеваемости коронавирусом отмечается в шести регионах Казахстана.

Занятость инфекционных коек в стране составляет 30%. По сообщению ведомства, развернуто почти пять тыс. ковидных коек.


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