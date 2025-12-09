РУ
телерадиокомплекс президента РК
    12:36, 09 Декабрь 2025 | GMT +5

    Снижение инфляции и цифровая трансформация — Токаев дал поручения главе Нацбанка

    Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя Национального банка Тимура Сулейменова, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Снижение инфляции и цифровая трансформация — Токаев дал поручения главе Нацбанка
    Фото: Акорда

    Президент заслушал отчет о состоянии экономики, финансовой системы и ключевых направлениях проводимой денежно-кредитной политики в январе–ноябре 2025 года, а также планах на 2026 год.

    Тимур Сулейменов проинформировал о деловой активности, факторах инфляции и принимаемых мерах для стабилизации цен.

    — Правительством, Национальным банком и Агентством по регулированию и развитию финансового рынка начата реализация Программы совместных действий по макроэкономической стабилизации и повышению благосостояния населения на 2026–2028 годы, — отчитался он.

    Т. Сулейменов также представил сведения о ситуации на финансовом и валютном рынках, а также рынке государственных ценных бумаг, состоянии активов Национального фонда, ЕНПФ, золотовалютных резервов.

    — C начала года валютные активы Нацфонда выросли на 4,8 млрд долларов.

    Инвестиционный доход за 11 месяцев составил порядка 8,2 млрд долларов, или 13,7%.

    При этом золотовалютные резервы за аналогичный период выросли на 16,3 млрд долларов, или 36%, и составили 62,1 млрд долларов.

    Объем портфеля пенсионных активов ЕНПФ с начала года увеличился на 2,6 трлн тенге, или 11,7%, и составил 25 трлн тенге, — привел статистику председатель Нацбанка.

    Он сообщил о ходе масштабной цифровизации и реализации Национальным банком цифровых проектов, в том числе связанных с деятельностью Антифрод-центра и технологической реализацией национальной цифровой финансовой инфраструктуры.

    — Национальный банк принимает все необходимые меры для стабилизации цен и достижения среднесрочной цели по инфляции в 5%, — подчеркнул Сулейменов.

    Президент поставил ряд задач по дальнейшей деятельности Национального банка, обратив особое внимание на важность снижения инфляции, обеспечения стабильного функционирования финансового рынка и цифровой трансформации сектора.

    Ранее Касым-Жомарт Токаев подписал несколько Указов.

    Теги:
    Касым-Жомарт Токаев Акорда Тимур Сулейменов Нацбанк Казахстана Экономика
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
