    12:06, 09 Декабрь 2025 | GMT +5

    Президент назначил новых послов Казахстана в Чехии, Нидерландах и Люксембурге

    Касым-Жомарт Токаев подписал Указы о назначении новых послов, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    указ
    Фото: Акорда

    Указами Главы государства:

    Абдрахманов Кайрат Кудайбергенович назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Чешской Республике, он освобожден от должностей Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Королевстве Нидерландов, Постоянного представителя Республики Казахстан при Организации по запрещению химического оружия по совместительству;

    Рахметуллин Акан Акасович назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Королевстве Нидерландов, Постоянным представителем Республики Казахстан при Организации по запрещению химического оружия по совместительству;

    Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Королевстве Бельгия, Глава Представительства Республики Казахстан при Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора (НАТО) Василенко Роман Юрьевич назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Великом Герцогстве Люксембург по совместительству.

    Указом Главы государства Дюсенбаев Бакыт Амангельдинович освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Чешской Республике.

    Теги:
    Акорда Президент МИД РК
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
