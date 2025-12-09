Президент назначил новых послов Казахстана в Чехии, Нидерландах и Люксембурге

Указами Главы государства:



Абдрахманов Кайрат Кудайбергенович назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Чешской Республике, он освобожден от должностей Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Королевстве Нидерландов, Постоянного представителя Республики Казахстан при Организации по запрещению химического оружия по совместительству;



Рахметуллин Акан Акасович назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Королевстве Нидерландов, Постоянным представителем Республики Казахстан при Организации по запрещению химического оружия по совместительству;



Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Королевстве Бельгия, Глава Представительства Республики Казахстан при Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора (НАТО) Василенко Роман Юрьевич назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Великом Герцогстве Люксембург по совместительству.

Указом Главы государства Дюсенбаев Бакыт Амангельдинович освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Чешской Республике.