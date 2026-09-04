Снижение базовой ставки постепенно отразится на кредитах казахстанцев — Нацбанк

Тимур Сулейменов напомнил, что эффект от базовой ставки всегда проявляется спустя некоторое время. Кроме того, она напрямую не влияет на стоимость долгосрочных кредитов, рассчитанных на три, пять или семь лет.

При этом, по его словам, постепенное снижение ставок по кредитам уже началось. Более подробные данные Нацбанк намерен представить в отчете о денежно-кредитной политике.

— Даже на основании просто конкретного примера: вы взяли кредит полгода назад при одной базовой ставке, при одних прогнозах по экономике, по дальнейшему движению инфляции и так далее, и у вас этот кредит будет, наверное, следующие три года. От того, что мы сегодня приняли решение по базовой ставке, все равно ваши права и обязательства по тому договору. То есть, пока он (договор — прим. ред.) не пересмотрят, либо не выгасится полностью, на вас эта базовая ставка никак не влияет. Такие моменты и создают лаг в эффекте базовой ставки на стоимость денег в экономике, — пояснил Тимур Сулейменов.

Он также не согласился с мнением о том, что нынешняя ситуация выгодна банковскому сектору. По его словам, доходность банков в этом году снизилась как в абсолютном, так и в процентном выражении.

— Времена супервысоких ROA и ROE (рентабельность активов и капитала — прим. Ред.) закончились. Был реализован ряд налоговых новелл, которые мы предложили, и Правительство и Парламент поддержали. Был реализован ряд мер функционального регулирования, макро- и микрофинансового регулирования. По своим операциям приняли ряд решений. То есть доходность банков снизилась, она нормализуется. Мы считаем, что это правильно, — отметил глава Нацбанка.

По словам Сулейменова, доходность банков постепенно нормализуется, и этот процесс должен отражаться и на условиях для заемщиков.

Напомним, 4 сентября Нацбанк Казахстана в третий раз подряд снизил базовую ставку. В этот раз регулятор установил ее на уровне 16,25%, снизив на 50 базисных пунктов. Решение объяснили устойчивой дезинфляцией, которая продолжается 11 месяцев подряд.

Напомним, 5 июня регулятор впервые с октября 2025 года смягчил денежно-кредитную политику, снизив ставку с 18% до 17%.