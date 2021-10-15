СНГ превратилось в авторитетную международную организацию - Касым-Жомарт Токаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заседание Совета глав государств Содружества Независимых Государств с участием Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева проходит в режиме видеоконференции. Заседание проходит под председательством Республики Беларусь, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Ровно три десятилетия назад по инициативе Первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в Алматы состоялась историческая встреча глав государств, на которой была принятая Алматинская декларация. Этот судьбоносный документ заложил прочную основу многогранного сотрудничества новых независимых государств. Сегодня с уверенностью можно сказать, что Содружество сыграло ключевую роль в предотвращении масштабной катастрофы в постсоветском пространстве, способствовало сохранению взаимодействия между нашими народами, что очень важно - СНГ превратилось в авторитетную международную организацию», - сказал во время заседания Касым-Жомарт Токаев.

По словам Главы государства, за эти годы общими усилиями на пространстве СНГ созданы действенные механизмы кооперации, сформирована солидная нормативно-правовая база, наработан уникальный опыт практически во всех сферах сотрудничества.

«Содружество служит развитию активного политического диалога, укреплению сотрудничества в области безопасности, создает условие для расширения торгово-экономических отношений. Эффективная интеграция экономик наших стран способствовала созданию зоны свободной торговли СНГ. Высокой оценки заслуживают шаги по углублению культурно-гуманитарного сотрудничества под эгидой Содружества», - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

«Наша встреча подводит итоги и открывает новую веху многогранного взаимодействия стран СНГ. Мы являемся свидетелями глубинных изменений и переживаем сложный период мирового развития. Нарастают геополитические противоречия, сохраняется турбулентность в мировой экономике, множатся гуманитарные, экологические проблемы. Колоссальный ущерб наносит продолжающаяся пандемия COVID-19. Для нивелирования этих вызовов и обеспечения дальнейшего роста мы должны объединить усилия и принять эффективные меры», - добавил Глава государства.