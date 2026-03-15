Тренды:
    11:56, 15 Март 2026 | GMT +5

    «Снежный барс» проголосовал на референдуме в Конаеве

    В Конаеве внимание горожан привлек необычный участник голосования. На республиканском референдуме по вопросу принятия новой Конституции на избирательный участок № 949 пришел житель города в костюме снежного барса — символа Алматинской области, передает агентство Kazinform со ссылкой на акимат Конаева.

    Фото: акимат Конаева

    Появление «снежного барса» сразу вызвало интерес у присутствующих на участке. Избиратели с улыбкой встречали необычного гостя, фотографировались с ним и отмечали, что такая креативная инициатива создает на участке особую атмосферу.

    Как рассказал сам участник акции, таким образом он хотел напомнить о символе региона и подчеркнуть значимость участия каждого гражданина в важных для страны событиях.

    — Снежный барс — символ нашей области. Сегодня я пришел на участок, чтобы принять участие в важном для страны событии — референдуме по принятию новой Конституции, — отметил житель города Чингиз Мукашев.

    После голосования «снежный барс» пообщался с другими избирателями и сделал памятные фотографии. По словам очевидцев, его появление стало одним из самых ярких моментов на участке и добавило позитивного настроения участникам голосования.

    Отмечается, что жители области активно принимают участие в голосовании, демонстрируя свою гражданскую позицию и интерес к общественно-политической жизни страны.

    Теги:
    Регионы Казахстана Конституционная реформа Алматинская область Референдум-2026 Конаев
    Динара Жусупбекова
