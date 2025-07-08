Снежный барс и рысь попали в фотоловушки в нацпарках Алматинской области

В Комитете лесного хозяйства и животного мира Минэкологии сообщили, что на территории государственного национального природного парка «Көлсай көлдері» фотоловушка зафиксировала снежного барса.

— Снежный барс занесен в Красную книгу Республики Казахстан и относится к исчезающим видам. Его появление свидетельствует о стабильном состоянии экосистемы и высокой эффективности проводимых природоохранных мероприятий, — говорится в публикации.

Также 11 июня в фотоловушку, установленную в государственном национальном природном парке «Шарын», попалась туркестанская рысь (Lynx lynx isabellinus), занесенная в Красную книгу Республики Казахстан.

— Рысь относится к хищникам семейства кошачьих. Ее жизнедеятельность обычно отслеживается с помощью фотоловушек. Такие кадры имеют большое значение для сохранения природного биоразнообразия Казахстана. Попадание туркестанской рыси на фотоловушку — это важное достижение в деле сохранения природного богатства нашей страны. Такие данные вносят большой вклад в научную работу, направленную на охрану диких животных и увеличение их численности, — добавили в Комитете.

Отметим, что в январе этого года фотоловушки, установленные в государственном национальном природном парке «Көлсай көлдері», также запечатлели снежного барса и туркестанскую рысь.

Ранее в Аршатинском лесничестве Катон-Карагайского государственного национального природного парка фотоловушка засняла снежного барса.

Кроме того, в объектив фотоловушки на территории ГНПП «Кольсайские озера» попал бурый тянь-шаньский медведь, занесенный в Красную книгу.