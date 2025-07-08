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    13:35, 08 Июль 2025 | GMT +5

    Снежный барс и рысь попали в фотоловушки в нацпарках Алматинской области

    Редкие краснокнижные животные были зафиксированы на территории национальных парков «Көлсай көлдері» и «Шарын», передает корреспондент агентства Kazinform.

    Снежный барс и рысь попали в фотоловушки в нацпарках Алматинской области
    Фото: кадр из видео

    В Комитете лесного хозяйства и животного мира Минэкологии сообщили, что на территории государственного национального природного парка «Көлсай көлдері» фотоловушка зафиксировала снежного барса.

    — Снежный барс занесен в Красную книгу Республики Казахстан и относится к исчезающим видам. Его появление свидетельствует о стабильном состоянии экосистемы и высокой эффективности проводимых природоохранных мероприятий, — говорится в публикации.

    Также 11 июня в фотоловушку, установленную в государственном национальном природном парке «Шарын», попалась туркестанская рысь (Lynx lynx isabellinus), занесенная в Красную книгу Республики Казахстан.

    — Рысь относится к хищникам семейства кошачьих. Ее жизнедеятельность обычно отслеживается с помощью фотоловушек. Такие кадры имеют большое значение для сохранения природного биоразнообразия Казахстана. Попадание туркестанской рыси на фотоловушку — это важное достижение в деле сохранения природного богатства нашей страны. Такие данные вносят большой вклад в научную работу, направленную на охрану диких животных и увеличение их численности, — добавили в Комитете. 

    Отметим, что в январе этого года фотоловушки, установленные в государственном национальном природном парке «Көлсай көлдері», также запечатлели снежного барса и туркестанскую рысь. 

    Ранее в Аршатинском лесничестве Катон-Карагайского государственного национального природного парка фотоловушка засняла снежного барса. 

    Кроме того, в объектив фотоловушки на территории ГНПП «Кольсайские озера» попал бурый тянь-шаньский медведь, занесенный в Красную книгу.

    Теги:
    Национальные природные парки Регионы Казахстана Природа Национальные парки Животные Красная книга Алматинская область Фотоловушка
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор
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