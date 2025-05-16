Снежный барс вновь попал в фотоловушку Катон-Карагайского нацпарка

Устройство было установлено лесничим Жомартом Аманбаевым.

В результате удалось получить уникальные кадры снежного барса (Panthera uncia), занесённого в Красную книгу Республики Казахстан.

— Этот факт является важным свидетельством эффективности принимаемых мер по охране природы. Работа по мониторингу диких животных продолжается. Сохраним снежного барса вместе! — отметили в Минэкологии и природных ресурсов.

Ранее фотоловушка зафиксировала редкого и занесённого в Красную книгу снежного барса в районе Бүркітау, на территории Алтайского лесничества Катон-Карагайского национального парка.