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    12:21, 16 Май 2025 | GMT +5

    Снежный барс вновь попал в фотоловушку Катон-Карагайского нацпарка

    В Аршатинском лесничестве Катон-Карагайского государственного национального природного парка снежный барс был вновь зафиксирован фотоловушкой, передает агентство Kazinform.

    Снежный барс вновь попал в фотоловушку Катон-Карагайского нацпарка
    Кадр из видео

    Устройство было установлено лесничим Жомартом Аманбаевым.

    В результате удалось получить уникальные кадры снежного барса (Panthera uncia), занесённого в Красную книгу Республики Казахстан.

    — Этот факт является важным свидетельством эффективности принимаемых мер по охране природы. Работа по мониторингу диких животных продолжается. Сохраним снежного барса вместе! — отметили в Минэкологии и природных ресурсов.

    Ранее фотоловушка зафиксировала редкого и занесённого в Красную книгу снежного барса в районе Бүркітау, на территории Алтайского лесничества Катон-Карагайского национального парка.

     

    Теги:
    Катон-Карагай Горы Животные Красная книга Фотоловушка
    Аружан Сердалина
    Аружан Сердалина
    Автор
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