    14:37, 10 Декабрь 2025 | GMT +5

    Снегопад стал причиной транспортного коллапса в Таразе

    Снегопад, накрывший город ночью, стал серьезной проблемой для автомобилистов и пешеходов сегодняшним утром, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: департамент полиции Жамбылской области

    По данным синоптиков, в областном центре выпало всего около 1,3 мм осадков, но этого оказалось достаточно, чтобы движение утром практически встало. Снег начался вечером и шел всю ночь.

    В Таразе снег стал причиной транспортного коллапса
    Фото: Kazinform

    За это время машины раскатали его в рыхлую кашу, которая к утру подмерзла. Продолжавшийся снег только ухудшал ситуацию – на многих улицах, особенно на окраине, транспорт едва передвигался.

    Фото: департамент полиции Жамбылской области
    Фото: департамент полиции Жамбылской области

    Коммунальщики вышли на работу еще ночью, однако справиться с последствиями снегопада полностью не смогли.

    Фото: акимат Тараза

    В социальных сетях горожане жалуются, что техника в основном работала на центральных улицах, а во дворах и на второстепенных по-прежнему трудно проехать и пройти.

    Фото: акимат Тараза

    В акимате заверили, что уборка продолжается почти без остановок.

    – На очистку улиц, пешеходных дорожек, центра, микрорайонов и парков задействовано около 40 единиц техники, 11 бригад и 52 сотрудника предприятия «Жасыл ел-Тараз». На мостах и основных магистралях ведется посыпка песко-соляной смесью. Эти работы будут продолжаться без перерывов и дальше. Ход уборки находится под личным контролем акима города Бахытжана Орынбекова, – сообщили в медиа-центре акимата.

    Фото: акимат Тараза

    Тем временем жалобы продолжают поступать даже из центральных районов. Горожане просят не только расчистить дороги, но и обработать песком или солью пешеходные тротуары, где по утрам особенно скользко.

    Фото: Алексей Поляков / Kazinform

    Ближайшие дни, по прогнозам синоптиков, в Таразе снова ожидаются осадки и ночные морозы. Если проблему оперативно не решить, ситуация на дорогах может лишь ухудшиться.

    Фото: Алексей Поляков / Kazinform

    Ранее синоптики предупреждали жителей Жамбылской области о возможности резких перепадов температур.

    Дороги Погода Тараза Снег Тараз Благоустройство
    Алексей Поляков
    Алексей Поляков
    Автор
