Снегопад стал причиной транспортного коллапса в Таразе

По данным синоптиков, в областном центре выпало всего около 1,3 мм осадков, но этого оказалось достаточно, чтобы движение утром практически встало. Снег начался вечером и шел всю ночь.

Фото: Kazinform

За это время машины раскатали его в рыхлую кашу, которая к утру подмерзла. Продолжавшийся снег только ухудшал ситуацию – на многих улицах, особенно на окраине, транспорт едва передвигался.

Фото: департамент полиции Жамбылской области

Фото: департамент полиции Жамбылской области

Коммунальщики вышли на работу еще ночью, однако справиться с последствиями снегопада полностью не смогли.

Фото: акимат Тараза

В социальных сетях горожане жалуются, что техника в основном работала на центральных улицах, а во дворах и на второстепенных по-прежнему трудно проехать и пройти.

Фото: акимат Тараза

В акимате заверили, что уборка продолжается почти без остановок.

– На очистку улиц, пешеходных дорожек, центра, микрорайонов и парков задействовано около 40 единиц техники, 11 бригад и 52 сотрудника предприятия «Жасыл ел-Тараз». На мостах и основных магистралях ведется посыпка песко-соляной смесью. Эти работы будут продолжаться без перерывов и дальше. Ход уборки находится под личным контролем акима города Бахытжана Орынбекова, – сообщили в медиа-центре акимата.

Фото: акимат Тараза

Тем временем жалобы продолжают поступать даже из центральных районов. Горожане просят не только расчистить дороги, но и обработать песком или солью пешеходные тротуары, где по утрам особенно скользко.

Фото: Алексей Поляков / Kazinform

Ближайшие дни, по прогнозам синоптиков, в Таразе снова ожидаются осадки и ночные морозы. Если проблему оперативно не решить, ситуация на дорогах может лишь ухудшиться.

Фото: Алексей Поляков / Kazinform

Ранее синоптики предупреждали жителей Жамбылской области о возможности резких перепадов температур.