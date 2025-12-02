Резкие перепады температуры ожидают жителей Жамбылской области в декабре

В начале месяца в регион постепенно вступит настоящий холод. Первые дни температура еще будет держаться на уровне 0…+5°С ночью и +6…+11°С днем, но затем погода резко напомнит о приближении зимы. К концу первой недели ночи уже могут быть с морозами до –13…–18°С, а днем — до –3…–8°С. В горах температура будет падать до –21°С ночью и до –11°С днем. Именно в этот период наибольшая вероятность выпадения снега, который накроет область ближе к концу недели.

В середине месяца погода начнет «качаться». Дни станут то мягче, то снова холоднее. Ночью температура будет прыгать от –18°С до –5…0°С, а днем — от легкого мороза до +10°С. В горах устойчивые морозы сохранятся, ночью воздух остынет до –21…–8°С, днем температура сформируется около нуля. Жителей региона ожидают то дождь, то мокрый снег, то метель — середина месяца будет разнообразной. Периодически ожидаются туманы, особенно по утрам.

К концу месяца декабрь продолжит играть контрастами. Ночные морозы удержатся в диапазоне от –18…0°С, а днем температура будет постепенно колебаться между минусовой и до +10°С. В горных районах мороз по-прежнему останется жестким. В последние дни месяца вероятны туманы и осадки, а ветер может усиливаться до 15–20 м/с. Гололед наиболее вероятен в самом начале месяца.

В начале декабря синоптики спрогнозировали туман и гололед в 16 областях.

Частый снег и плюсовую температуру прогнозируют в декабре в Павлодарской области.