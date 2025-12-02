Частый снег и плюсовую температуру прогнозируют в декабре в Павлодарской области

Отмечается, средняя температура воздуха в декабре по Павлодарской области будет выше нормы на 1 градус. Согласно консультативному прогнозу, в первой декаде ожидается повышение температуры воздуха ночью от -15… -20°С до -10… -15°С, днем от -5… -10°С до 0… -5°С. Затем начнется понижение температуры воздуха ночью до -23… -28°С, днем до -13… -18°С.

Во второй декаде павлодарцы вновь ощутят тепло. Ожидается повышение температуры воздуха ночью до -8… -13°С, днем до -2… +3°С. Затем последуют колебания температуры воздуха ночью от -8… -13°С до -15… -20°С, днем от -2… +3°С до -5… -10°С.

— Снег ожидается часто в течение месяца. Гололед вероятен в середине месяца. Метель предполагается в конце первой, в середине и в конце второй, в начале и в конце третьей декады. Туман вероятен в конце месяца. Ветер 15-20 м/с ожидается в конце первой, в середине и в конце второй, в конце третьей декады, — сообщили в павлодарском филиале «Казгидромет».

Меж тем, в третьей декаде предполагается колебание температуры воздуха ночью от -8… -13°С до -15… -20°С, днем от -3… +2°С до -5… -10°С, а потому не исключено, что к новому году в регионе будет довольно тепло.

