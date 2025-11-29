Какая погода будет в декабре в Карагандинской области

Филиал РГП «Казгидромет» по Карагандинской области и области Улытау опубликовал подробный прогноз на декабрь 2025 года, а также актуализированные климатические сведения по четырем ключевым метеостанциям региона. Данные показывают: несмотря на традиционную зимнюю картину, начало сезона будет сопровождаться значительными температурными колебаниями, частыми снегопадами и усилением ветра.

Согласно прогнозу, среднемесячная температура воздуха в декабре ожидается в пределах –8,6…–14,3°C. Это примерно на 1 градус выше климатической нормы, за исключением южных районов, где значения останутся близкими к средним показателям многолетних наблюдений (норма: –8,6…–15,3°C). При этом в течение месяца синоптики ожидают неоднородный температурный фон, который в разные периоды будет резко меняться.

Первая декада начнется с понижения температуры: ночью ожидается постепенное снижение от –5…–10°C до –25…–30°C, днем — от 0…+5°C до –17…–22°C. Такие колебания традиционно сопровождаются снегом, туманом, а в середине декады — метелью. На дорогах в этот период повышается вероятность гололеда.

Во второй декаде прогнозируется кратковременное потепление: ночью температура повысится до –8…–13°C, днем — до –3…+2°C. После этого регион вновь ожидают перепады — ночные значения будут опускаться до –16…–21°C, а дневные изменяться от –3…+2°C до –6…–11°C. В середине декады гололед сохранится как вероятное явление.

Третья декада также будет отмечена изменчивостью: ночная температура прогнозируется в пределах –8…–13°C с понижением до –16…–21°C, дневная — от –3…+2°C до –6…–11°C. В начале и середине декады ожидаются метели и усиленный ветер.

По итогам анализа синоптики подчеркивают: количество осадков в декабре 2025 года ожидается в пределах нормы — 8–35 мм. Снег и туман будут частыми явлениями на протяжении всего месяца. Ветер в отдельные периоды способен усиливаться до 15–20 м/с — в конце первой декады, в начале и конце второй, а также в середине третьей.

Специалисты рекомендуют жителям учитывать повышенную вероятность метелей, тумана и гололеда при планировании поездок. Декабрь, по их оценке, станет месяцем повышенной погодной изменчивости и требует особой внимательности как от автомобилистов, так и от пешеходов.

