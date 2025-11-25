Выпадет ли снег в декабре в Костанайской области

Согласно консультативному прогнозу синоптиков, средняя температура месяца составит –9,7…–11,6°C, что на 1–2° выше обычных значений (норма: –11,2…–13,6°C). В первой ж декаде будет тепло — ночью: –12…–17°C → –7…–12°C, днем: 0…–5°C → 0…+5°C. Позже, погода резко перейдет в фазу холода:

ночью до –19…–24°C,



днем до –11…–16°C

В середине и конце месяца температура воздуха будет колебаться:

ночью –7…–12°C → –16…–21°C,



днем –1…–6°C → –6…–11°C.



Количество осадков ожидается около нормы, а в юго-западных районах — ниже нормы (норма: 12–24 мм). Снег возможен в начале и середине первой декады, часто во второй, а также в начале третьей. Метель прогнозируется в середине первой декады, в начале и середине второй, а также в начале третьей. Туман вероятен в начале и середине первой декады и в середине третьей. Не обойдется декабрь без гололеда и порывов ветра, которые прогнозируют на конец месяца.

Синоптики рекомендуют жителям и водителям учитывать прогноз при планировании поездок и соблюдать меры безопасности на дорогах.

