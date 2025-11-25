РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    13:37, 25 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Выпадет ли снег в декабре в Костанайской области

    Синоптики прогнозируют, что декабрь 2025 года в Костанайской области будет теплее климатической нормы — снег обещают в течение месяца, но в некоторых районах области осадков будет меньше нормы, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: Дарья Аверченко / Kazinform

    Согласно консультативному прогнозу синоптиков, средняя температура месяца составит –9,7…–11,6°C, что на 1–2° выше обычных значений (норма: –11,2…–13,6°C). В первой ж декаде будет тепло — ночью: –12…–17°C → –7…–12°C, днем: 0…–5°C → 0…+5°C. Позже, погода резко перейдет в фазу холода:

    • ночью до –19…–24°C,
    • днем до –11…–16°C

    В середине и конце месяца температура воздуха будет колебаться:

    • ночью –7…–12°C → –16…–21°C,
    • днем –1…–6°C → –6…–11°C.

    Количество осадков ожидается около нормы, а в юго-западных районах — ниже нормы (норма: 12–24 мм). Снег возможен в начале и середине первой декады, часто во второй, а также в начале третьей. Метель прогнозируется в середине первой декады, в начале и середине второй, а также в начале третьей. Туман вероятен в начале и середине первой декады и в середине третьей. Не обойдется декабрь без гололеда и порывов ветра, которые прогнозируют на конец месяца.

    Синоптики рекомендуют жителям и водителям учитывать прогноз при планировании поездок и соблюдать меры безопасности на дорогах.

    О том какая зима ожидает костанайцев в этом году — можно прочитать здесь.

    Теги:
    Погода Костанайская область Зима
    Дарья Аверченко
    Автор
