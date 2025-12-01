РУ
телерадиокомплекс президента РК
    00:00, 20 Декабрь 2025 | GMT +5

    Снег с метелью и гололед ожидаются в Казахстане 20 декабря

    Казгидромет опубликовал прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана, передает агентство Kazinform. 

    боран, метель, снег, погода
    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

    Согласно прогнозу, 20 декабря северо-западный циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные системы сохранят свое влияние на всей территории Казахстана – прогнозируется снег с метелью, на севере сильный снег, на западе, юго-востоке страны в дневные часы осадки в виде дождя и снега. По республике прогнозируются туманы, гололед, усиление ветра.

    Также ранее сообщалось, что в субботу во всех регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение. 

    Какая погода ожидается в ближайшие три дня, 20-22 декабря, читайте здесь

    Погода Метель Казгидромет Снег Гололед
