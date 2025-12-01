Снег с метелью и гололед ожидаются в Казахстане 20 декабря

Согласно прогнозу, 20 декабря северо-западный циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные системы сохранят свое влияние на всей территории Казахстана – прогнозируется снег с метелью, на севере сильный снег, на западе, юго-востоке страны в дневные часы осадки в виде дождя и снега. По республике прогнозируются туманы, гололед, усиление ветра.

Также ранее сообщалось, что в субботу во всех регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение.

Какая погода ожидается в ближайшие три дня, 20-22 декабря, читайте здесь.