РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    02:06, 03 Январь 2026 | GMT +5

    Снег с дождем и гололед ожидаются в Казахстане 3 января

    Прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на 3 января распространило РГП «Казгидромет», передает агентство Kazinform.

    снег в Алматы
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    Большая часть страны будет находится под влиянием циклона и связанными с ним атмосферными фронтальными разделоми с чем ожидается снег, метель, на юге страны — осадки (дождь, снег).

    Лишь на юго-западе, востоке, юго-востоке страны ожидается погода без осадков.

    По республике прогнозируются туман, гололед, усиление ветра.

    Ранее синоптики сообщали о том, что январь в Казахстане будет теплее обычного.

    Теги:
    Погода Сильный ветер Регионы Казахстана Казгидромет Снег
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор
    Сейчас читают