Снег с дождем и гололед ожидаются в Казахстане 3 января

Большая часть страны будет находится под влиянием циклона и связанными с ним атмосферными фронтальными разделоми с чем ожидается снег, метель, на юге страны — осадки (дождь, снег).

Лишь на юго-западе, востоке, юго-востоке страны ожидается погода без осадков.

По республике прогнозируются туман, гололед, усиление ветра.

Ранее синоптики сообщали о том, что январь в Казахстане будет теплее обычного.