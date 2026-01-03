02:06, 03 Январь 2026 | GMT +5
Снег с дождем и гололед ожидаются в Казахстане 3 января
Прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на 3 января распространило РГП «Казгидромет», передает агентство Kazinform.
Большая часть страны будет находится под влиянием циклона и связанными с ним атмосферными фронтальными разделоми с чем ожидается снег, метель, на юге страны — осадки (дождь, снег).
Лишь на юго-западе, востоке, юго-востоке страны ожидается погода без осадков.
По республике прогнозируются туман, гололед, усиление ветра.
Ранее синоптики сообщали о том, что январь в Казахстане будет теплее обычного.