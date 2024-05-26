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    16:00, 26 Май 2024 | GMT +6

    Снег пошел в горах Алматы

    Снег пошел в горах Алматы
    Фото: читатели

    26 мая в горах Алматы пошел снег, в городе температура воздуха опустилась до 12 градусов тепла, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    Сегодня с утра в мегаполисе погода пасмурная, местами кратковременный дождь. В горных районах также выпал снег. Наши читатели присылают в редакцию фотографии с осадками. Видео выпадения снега также распространяется в соцсетях. 

    Кроме того, снег выпал на горнолыжном курорте «Шымбулак». Веб-камеры, онлайн транслирующие в реальном времени горнолыжные трассы, канатные подъемники, показывают, как территорию курорта засыпало снегом.

    Шымбулак

    Ранее РГП «Казгидромет» опубликовал прогноз погоды по территории Казахстана на 26 мая. Сообщались, что циклон и связанные с ним холодные атмосферные фронты будут определять погоду на большей части РК, ночью пройдут осадки, на севере, в центре, в горных районах юго-востока — сильные осадки (дождь, снег).

    Также синоптики прогнозировали в горных районах Туркестанской области заморозки 1-2 градуса. 

    Теги:
    Осадки Горы Видео Снег Алматы
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Еламан Турысбеков
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