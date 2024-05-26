Прогноз погоды в Казахстане на 26 мая

РГП «Казгидромет» опубликовал прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на 26 мая, передает агентство Kazinform.

— Циклон и связанные с ним холодные атмосферные фронты будут определять погоду на большей части РК, ночью пройдут осадки, на севере, в центре, в горных районах юго-востока — сильные осадки (дождь, снег), на севере, востоке, юго-востоке, днем в центре страны — сильные дожди, на севере, востоке, в центре, юге республики ожидается выпадение града. Лишь на западе страны, и в Кызылоринской области будет ясная погода, без осадков. По республике ожидается порывистый ветер, гроза, на северо-западе, в центре, юге в ночные часы — туман, — говорится в сообщении.

Ночью на западе Акмолинской, Карагандинской, на севере области Улытау, Северо-Казахстанской области, на поверхности почвы на севере, в горных районах Туркестанскойобластей ожидаются заморозки 1-2 градуса.

На западе, юге Атырауской, на востоке Кызылординской, на западе, юго-западе Западно-Казахстанской, на юго-востоке, в центре Восточно-Казахстанской области, юго-западе области Абай сохраняется высокая пожарная опасность.

На юге области Абай, в пустынных районах Туркестанской области сохраяняется чрезвычайная пожарная опасность.