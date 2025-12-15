Снег, метели и сильный ветер ожидаются в Казахстане в ближайшие три дня

Непогода охватит практически все регионы страны. Ожидаются снег и метели, на юге и юго-востоке — осадки в виде дождя и снега, гололед, а в горных районах — метели. По республике прогнозируется порывистый ветер скоростью 15–20 м/с, местами с усилением до 23–28 м/с. В ночные и утренние часы на юге и юго-востоке возможен туман.

— Обширный циклон, сохранит свое влияние на большую часть РК, в связи с этим сохраняются снег, метель, на юге, юго-востоке страны — осадки в виде дождя и снега, гололед, в горных районах метель. По республике сохраняется порывистый ветер 15-20, временами 23-28 м/с, на юге, юго-востоке страны в ночные и утренние часы прогнозируется туман, — сообщают синоптики.

По прогнозу метеорологов, изменится и температурный фон. В западных регионах температура воздуха ночью понизится с 10–18 до 3–13 градусов мороза, днем — от 0–15 градусов мороза до 3 градусов мороза — 5 градусов тепла. В северных, центральных и восточных областях ночью ожидается понижение с 7–15 до 12–28 градусов мороза, днем — от 5–15 до 8–18 градусов мороза. На юге и юго-востоке страны температура ночью опустится с 3–11 до 5–20 градусов мороза, днем — с 5 градусов мороза — 2 градусов тепла до 1–13 градусов мороза.

