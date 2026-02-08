Снег, метель и гололед ожидаются в ряде регионов Казахстана

По данным синоптиков, в Астане ожидается переменная облачность без осадков. Ночью и утром возможен туман. Температура воздуха днем составит -10…-12 градусов, ночью -20…-22.

В Алматы ночью прогнозируются снег, гололед и временами туман. Днем температура воздуха составит 0…+2 градуса, ночью -5…-7.

В Петропавловске и Костанае ожидается переменная облачность без осадков. Днем температура воздуха составит -10…-12 градусов, ночью -18…-20. В Кокшетау днем прогнозируется -8…-10, ночью -18…-20, в Павлодаре — днем -12…-14, ночью -20…-22.

В Караганде осадков не ожидается, температура воздуха днем составит -8…-10 градусов, ночью -17…-19. В Жезказгане днем прогнозируется -7…-9, ночью -15…-17.

В Усть-Каменогорске ночью ожидаются снег, низовая метель и гололед. Температура воздуха днем составит -8…-10 градусов, ночью -10…-12. В Семее прогнозируется переменная облачность без осадков, гололед. Днем ожидается -10…-12 градусов, ночью -15…-17.

В Уральске днем ожидаются снег и низовая метель. Температура воздуха составит -5…-7 градусов днем и -11…-13 ночью. В Атырау прогнозируются осадки в виде дождя и снега, гололед и порывистый ветер. Днем температура воздуха составит -1…-3 градуса, ночью -6…-8. В Актобе днем ожидаются снег и низовая метель, температура воздуха составит -5…-7 днем и -17…-19 ночью. В Актау осадков не ожидается: днем +5…+7, ночью 0…+2.

В Таразе прогнозируется переменная облачность без осадков, гололед, временами туман. Температура воздуха днем составит +2…+4 градуса, ночью -2…-4. В Шымкенте ожидается переменная облачность без осадков, днем +11…+13, ночью -1…-3. В Туркестане прогнозируется переменная облачность, туман. Температура воздуха днем составит +10…+12 градусов, ночью -1…+1. В Кызылорде также ожидается туман, днем +3…+5, ночью -5…-7.

В Конаеве ночью прогнозируются осадки в виде дождя и снега, временами порывистый ветер. Температура воздуха днем составит 0…+2 градуса, ночью -3…-5. В Талдыкоргане ночью ожидается снег, временами туман и гололед. Днем температура воздуха составит 0…-2, ночью -4…-6.

Напомним, что по всему Казахстану объявлено штормовое предупреждение.