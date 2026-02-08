Штормовое предупреждение объявили по всему Казахстану

8 февраля на западе, севере, в горных районах Туркестанской области ожидается туман. Ветер восточный на севере, в горных районах области 15-20 м/с.

Ночью и утром на западе, юге, в горных районах Алматинской области ожидаются туман, гололед. Ветер северо-восточный на западе, востоке области порывы 15-20, днем временами 23-28 м/с.

Днем на западе, севере, востоке Акмолинской области ожидается низовая метель. Ночью и утром на западе, севере области ожидается туман. Ветер юго-западный, южный днем на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с.

На юге, западе, севере Северо-Казахстанской области ожидается ветер юго-западный днем порывы 15-20 м/с.

Ночью в Восточно-Казахстанской области ожидаются снег, низовая метель, днем на востоке, юге области снег, низовая метель. На севере, юге области ожидается туман.

На севере, в центре, горных районах области Жетысу временами ожидаются туман, гололед. Ветер восточный в районе Алакольских озер порывы 15-20 м/с.

На юго-востоке Павлодарской области ожидается туман

На юге, севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидаются снег, низовая метель, туман, гололед. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный на юге, востоке области порывы 15-20 м/с.

Ночью на западе, севере, востоке Атырауской области ожидаются снег, днем на западе, севере, востоке области осадки (дождь, снег). На севере, востоке области низовая метель. На севере, юге, востоке области туман, гололед. Ветер юго-восточный на севере, востоке области порывы 15-20 м/с.

На севере, в центре Кызылординской области ожидается туман. Ветер восточный, юго-восточный днем на востоке, в центре области 15-20 м/с.

На севере, востоке, в центре области Улытау ожидается туман. Ветер юго-восточный утром и днем на севере, востоке области порывы 15-20, временами 23 м/с.

На юге, востоке Костанайской области ожидается туман.

На западе, юге, северо-востоке Мангистауской области ожидаются осадки (дождь, снег), туман, гололед. Ночью на северо-востоке области ожидается низовая метель. Ветер юго-восточный ночью и утром порывы 15-20, на юге, в центре области временами 25 м/с.

На западе, севере, востоке Карагандинской области ожидается туман. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный днем на западе, востоке области порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром на юге области Абай ожидается туман

Ночью на юге, востоке, в горных районах Жамбылской области ожидаются снег, низовая метель, гололед. Временами ожидается туман. Ветер северо-восточный, утром и днем на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с.

Днем на западе, севере Актюбинской области ожидаются снег, низовая метель. Ветер юго-восточный на западе, юге, в центре области 15-18 м/с.