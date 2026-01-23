РУ
    12:13, 23 Январь 2026 | GMT +5

    Снег и метель накроют большую часть Казахстана

    В ближайшие дни в Казахстане синоптики прогнозируют осадки и постепенное повышение температуры воздуха, передает Kazinform со ссылкой на Казгидромет.

    дорога, жол, ауа райы, погода, снег, қар, пешеход, зебра, самокат
    Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

    В сообщении говорится, что в ближайшие дни погодные условия на территории страны будут формироваться под влиянием циклона, смещающегося с районов Атлантики, и активных атмосферных фронтов. 

    Они принесут снегопады, в южных регионах — осадки в виде дождя и снега, метели и усиление ветра.

     По мере продвижения циклона через страну на значительную часть территории начнется поступление более теплых воздушных масс, что приведет к постепенному повышению температур — в ночные часы в центральных, восточных регионах до -5-18°С, на юго-востоке до -2-7°С, в горных районах -7-15°С.

    В северных областях сохранится морозная погода с температурой воздуха ночью -20-35°С.

    Одновременно с этим отрог антициклона, заключившего в своей области холодный арктический воздух, распространится на западные районы страны, обусловив понижение температуры в ночные часы до -15-30°С, а на северо-западе — до -20-35°С.

    Напомним, синоптики объявили штормовое предупреждение в 15 областях Казахстана на 23 января.

    Теги:
    Погода Регионы Казахстана Казгидромет
    Диана Калманбаева
    Автор
