Снег и метель накроют большую часть Казахстана

В сообщении говорится, что в ближайшие дни погодные условия на территории страны будут формироваться под влиянием циклона, смещающегося с районов Атлантики, и активных атмосферных фронтов.

Они принесут снегопады, в южных регионах — осадки в виде дождя и снега, метели и усиление ветра.

По мере продвижения циклона через страну на значительную часть территории начнется поступление более теплых воздушных масс, что приведет к постепенному повышению температур — в ночные часы в центральных, восточных регионах до -5-18°С, на юго-востоке до -2-7°С, в горных районах -7-15°С.

В северных областях сохранится морозная погода с температурой воздуха ночью -20-35°С.

Одновременно с этим отрог антициклона, заключившего в своей области холодный арктический воздух, распространится на западные районы страны, обусловив понижение температуры в ночные часы до -15-30°С, а на северо-западе — до -20-35°С.

Напомним, синоптики объявили штормовое предупреждение в 15 областях Казахстана на 23 января.