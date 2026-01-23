РУ
    21:53, 22 Январь 2026 | GMT +5

    Штормовую погоду прогнозируют в 15 регионах Казахстана

    Синоптики объявили штормовое предупреждение в 15 областях Казахстана на 23 января, передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    метель, боран, снег, қар
    Фото: Максат Шагырбаев / Kazinform

    23 января в Туркестанской области ожидается снег, ночью и утром на юге, в горных районах области сильный снег. Низовая метель, гололед. На западе, севере, юге, в горных районах области ожидается туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный на западе, севере, юге, в горных районах области 15-20, ночью на горных перевалах области порывы 23-28 м/с. 

    На западе, севере, в центре Мангистауской области ожидаются гололед, туман. 

    Ночью и утром на севере Павлодарской области ожидается туман.

    Днем в горных районах Алматинской области временами ожидается сильный снег.

    В Карагандинской области ожидаются снег, метель. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный днем на юге области порывы 15-18 м/с. 

    На юге, востоке, в центре области Улытау ожидаются снег, низовая метель.

    Днем на западе, севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются снег, метель. На севере области туман. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный днем на востоке, юге области 15-20 м/с. 

    Ночью на западе, юге области Абай ожидаются снег, метель, днем снег, метель. На севере области туман. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный на западе, юге, в центре области 15-20 м/с.

    На западе, юге, востоке Кызылординской области ожидаются туман, гололед. 

    Ночью в Жамбылской области ожидаются снег, низовая метель, гололед, в горных районах области сильный снег, днем на севере, юге, горных районах области снег, низовая метель, гололед. Временами туман. Ветер юго-западный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с. 

    На западе, севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидаются туман, гололед. 

    На западе, юге Атырауской области ожидается туман.

    Днем на севере, юге, востоке Актюбинской области ожидаются снег, низовая метель.

    На востоке, юге Костанайской области ожидается туман.

    В Акмолинской области ночью ожидаются небольшой снег, днем небольшой снег, на юге, востоке области снег. Низовая метель. На западе, юге области ожидается туман.

    Погода Регионы Казахстана Казгидромет Штормовое предупреждение
