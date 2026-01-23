Штормовую погоду прогнозируют в 15 регионах Казахстана

23 января в Туркестанской области ожидается снег, ночью и утром на юге, в горных районах области сильный снег. Низовая метель, гололед. На западе, севере, юге, в горных районах области ожидается туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный на западе, севере, юге, в горных районах области 15-20, ночью на горных перевалах области порывы 23-28 м/с.

На западе, севере, в центре Мангистауской области ожидаются гололед, туман.

Ночью и утром на севере Павлодарской области ожидается туман.

Днем в горных районах Алматинской области временами ожидается сильный снег.

В Карагандинской области ожидаются снег, метель. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный днем на юге области порывы 15-18 м/с.

На юге, востоке, в центре области Улытау ожидаются снег, низовая метель.

Днем на западе, севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются снег, метель. На севере области туман. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный днем на востоке, юге области 15-20 м/с.

Ночью на западе, юге области Абай ожидаются снег, метель, днем снег, метель. На севере области туман. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный на западе, юге, в центре области 15-20 м/с.

На западе, юге, востоке Кызылординской области ожидаются туман, гололед.

Ночью в Жамбылской области ожидаются снег, низовая метель, гололед, в горных районах области сильный снег, днем на севере, юге, горных районах области снег, низовая метель, гололед. Временами туман. Ветер юго-западный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с.

На западе, севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидаются туман, гололед.

На западе, юге Атырауской области ожидается туман.

Днем на севере, юге, востоке Актюбинской области ожидаются снег, низовая метель.

На востоке, юге Костанайской области ожидается туман.

В Акмолинской области ночью ожидаются небольшой снег, днем небольшой снег, на юге, востоке области снег. Низовая метель. На западе, юге области ожидается туман.