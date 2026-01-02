Снег и гололед: штормовое предупреждение объявили в Казахстане

В центре Мангистауской области ожидаются осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед. Днем осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед. На севере, в центре области ожидается туман. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный на западе, севере, в центре области порывы 15-20 м/с.

В городе Актау ожидается гололед. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный днем порывы 15-20 м/с.

На севере, востоке, в центре Западно-Казахстанской области ожидаются ожидаются туман, гололед.

В Уральске ожидаются туман, гололед.

В горных районах Жамбылской области ожидается снег, низовая метель, гололед. На севере, юге, в горных районах области ожидается туман. Ветер северо-восточный ночью на северо-востоке, в горных районах области, днем в горных районах области 15-20 м/с. г.

В Таразе временами ожидается туман.

На севере, востоке, в центре, горных районах области Жетысу временами ожидается туман. Ветер северо-восточный на востоке области порывы 15-20, временами 23-28 м/с. г.

В Талдыкоргане ночью и утром временами ожидается туман.

Ночью на западе, юге, востоке Актюбинской области ожидается снег, низовая метель, гололед, днем снег, на севере, востоке области временами сильный снег, низовая метель, гололед. На западе, севере области туман. Ветер северо-восточный, северный днем в центре области порывы 15-18 м/с.

В Актобе днем ожидается временами сильный снег, гололед. Ночью и утром туман.

В Астане ожидается днем гололед. Ночью и утром туман.

На севере, юге, в центре Восточно-Казахстанской области ожидается туман. Ветер северо-восточный, восточный днем на юго-востоке области 15-18 м/с.

В Усть-Каменогорске ожидается туман.

На севере, западе, юге, в горных районах области Туркестанской области ожидается туман.

В Шымкенте ожидается временами туман.

На юго-западе области Абай ожидаются небольшой снег, низовая метель. На западе, севере, в центре области ожидается туман. Ветер северо-восточный ночью на юго-западе области 15-20 м/с.

В центре, на севере Кызылординской области ожидается туман.

На севере, востоке, в центре области Улытау ожидается туман. Ветер юго-восточный на севере области временами порывы 15-20 м/с.

На западе, юге Северо-Казахстанской области ожидаются снег, низовая метель. На юго-востоке области ожидается туман. Ветер южный, юго-восточный ночью на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с.

На западе, юге, востоке Атырауской области ожидаются снег, низовая метель, гололед. На севере, востоке области туман. Ветер северный, северо-западный на востоке области 15-20 м/с.

На западе, севере, юге Павлодарской области ожидается туман.

На западе, севере Костанайской области ожидаются снег, низовая метель, гололед. На севере, западе, юге области туман. Ветер юго-восточный, южный ночью на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с.

На западе, юге Акмолинской области ожидаются небольшой снег, низовая метель, гололед. На западе, севере, востоке области ожидается туман. Ветер юго-восточный ночью и утром на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с.

На западе, севере, востоке Карагандинской области ожидается туман.

Напомним, согласно консультативному прогнозу январь ожидается теплым, средняя за месяц температура воздуха на всей территории республики прогнозируется выше нормы на 1-2 градуса.