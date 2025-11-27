09:33, 27 Ноябрь 2025 | GMT +5
Снег и гололед ожидаются на трассах пяти областей Казахстана
Нацкомпания «КазАвтоЖол» попросила казахстанцев соблюдать скоростной режим и правила безопасности, а также учитывать ухудшение погодных условий на дорогах, передает агентство Kazinform.
- 27 ноября в Акмолинской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской и Павлодарской областях, а также в области Абай местами ожидаются осадки в виде дождя со снегом и снега. Просим водителей соблюдать скоростной режим и правила безопасности, а также учитывать ухудшение погодных условий на дорогах, - говорится в сообщении.
Отмечается, что дополнительную информацию можно получить в любое время суток, позвонив в колл-центр 1403.
