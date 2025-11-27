РУ
    09:33, 27 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Снег и гололед ожидаются на трассах пяти областей Казахстана

    Нацкомпания «КазАвтоЖол» попросила казахстанцев соблюдать скоростной режим и правила безопасности, а также учитывать ухудшение погодных условий на дорогах, передает агентство Kazinform.

    зима, гололед, мороз, снег, иней, ауа райы, қар
    Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

    - 27 ноября в Акмолинской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской и Павлодарской областях, а также в области Абай местами ожидаются осадки в виде дождя со снегом и снега. Просим водителей соблюдать скоростной режим и правила безопасности, а также учитывать ухудшение погодных условий на дорогах, - говорится в сообщении.

    Отмечается, что дополнительную информацию можно получить в любое время суток, позвонив в колл-центр 1403.

    Ранее мы писали о том, какие трассы в Казахстане закрыты и открыты 27 ноября.

    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
