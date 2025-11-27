Какие трассы в Казахстане закрыты и открыты 27 ноября

По данным нацкомпании, новых ограничений на дорогах не вводили. В трех областях по-прежнему остаются в силе ранее введенные ограничения движения.

Павлодарская область:

на автодороге «Астана-Шидерты- Павлодар-Успенка-граница РФ» перекрытие участка Транспортной развязки «Калкаман»(въезд в поселок Калкаман и выезд в сторону города Астана) ведено временное ограничение движения для всех видов автотранспорта.

Северо-Казахстанская область:

на автодороге «Тимирязево-Сарыколь-граница области» км. 0-30 (участок граница Костанайской области — село Тимирязево) введено ограничение движения для всех видов транспортных средств.

Восточно-Казахстанская область:

на автодороге «Усть-Каменогорск-Алтай-Катон-Карагай-Рахмановские ключи» км. 46-66, участок село Северное — город Серебрянск до окончания зимнего периода введено ограничение движения для грузового автотранспорта с прицепом и полуприцепом.

Напомним, в 14 областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение. На севере, востоке Казахстана пройдут осадки, в виде дождя и снега, ожидается низовая метель, гололед. На остальной территории страны ожидается погода преимущественно без осадков.