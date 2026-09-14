Сможет ли Казахстан увеличить экспорт нефти на фоне перебоев в Саудовской Аравии — мнение экспертов

Приостановка нефтепровода «Восток — Запад» в Саудовской Аравии и новые риски для поставок с Ближнего Востока поддерживают высокие цены на нефть. Может ли Казахстан воспользоваться ситуацией и увеличить экспорт, выясняла корреспондент агентства Kazinform

11 сентября после ударов беспилотников была приостановлена работа саудовского нефтепровода «Восток — Запад» — одного из ключевых маршрутов транспортировки нефти внутри королевства к побережью Красного моря. Это может привести к сокращению мировых поставок нефти примерно на 4%.

Эксперты, опрошенные Kazinform, оценили, как новые перебои могут отразиться на мировом нефтяном рынке, ценах и доходах Казахстана.

Может ли Казахстан занять место выпавших объемов

Сокращение поставок из Саудовской Аравии не означает, что освободившийся спрос автоматически перейдет к Казахстану. Как отмечает эксперт нефтегазовой отрасли Нурлан Жумагулов, страны в основном ориентированы на разные рынки сбыта.

— Основными клиентами Саудовской Аравии являются азиатские страны. В Европу она поставляет не такие большие объемы, — отметил эксперт.

К тому же, эксперт напоминает, что в сентябре начался плановый ремонт на нефтегазовом месторождении — Карачаганаке. Существенно увеличить производство сейчас невозможно и на других крупных месторождениях.

Фото: из личного архива Нурлана Жумагулова

— Казахстан, к сожалению, не может нарастить нефтедобычу. Более того, мы уже сократили план добычи со 100 миллионов до 96 миллионов тонн, — отметил он.

Аналитик энергетической отрасли Абзал Нарымбетов также считает, что Казахстан не сможет заместить выпадающие объемы Саудовской Аравии из-за несопоставимых масштабов производства.

По его словам, Саудовская Аравия добывает около 10 млн баррелей в сутки, тогда как Казахстан — порядка 2 млн. Поэтому даже при возникновении дополнительного спроса возможности Казахстана повлиять на мировой баланс ограничены.

— Это временная приостановка, поэтому колебания также носят временный характер. Но в долгосрочной перспективе Казахстан не сможет полностью компенсировать этот объем. Саудовская Аравия добывает порядка 10 млн баррелей в сутки, Казахстан — около двух миллионов. Тем более весь объем, который мы добываем, уже законтрактован инвесторами крупных проектов, — отметил Нарымбетов.

Он добавил, что крупнейшие казахстанские месторождения уже работают на высоком уровне загрузки, поэтому быстро добавить на рынок значительные объемы нефти невозможно.

Как перебои отразятся на ценах на нефть

Абзал Нарымбетов ожидает, что ситуация повлияет на нефтяные котировки, однако считает преждевременным прогнозировать, насколько сильно вырастут цены и как долго они будут оставаться высокими.

— За последние полгода цены очень волатильны. То Ормузский пролив закрывается, то открывается, то же самое происходит с Баб-эль-Мандебским проливом. Влияние однозначно будет, но насколько сильно вырастут цены, пока прогнозировать сложно, — отметил он.

Фото: из личного архива Абзала Нарымбетова

По его оценке, при сохранении нынешней ситуации стоимость нефти может удерживаться в районе 100 долларов за баррель. Однако многое будет зависеть от того, насколько быстро Саудовская Аравия сможет восстановить работу нефтепровода.

Как пояснил эксперт нефтегазовой отрасли Нурлан Жумагулов, для ремонта поврежденной насосной станции нефтепровода «Восток — Запад» может потребоваться несколько недель.

Ситуацию в регионе дополнительно осложняет обострение конфликта с йеменскими хуситами. 11 сентября они захватили остров Перим, расположенный посреди Баб-эль-Мандебского пролива, тем самым установив контроль над стратегически важным морским нефтяным маршрутом. Это, в свою очередь, осложняет поставки саудовской нефти на её основные рынки сбыта — в Китай, Японию и Южную Корею.

— Саудовская Аравия вынуждена обходить Африку и доставлять нефть до Азии — в Китай, Японию, Корею. Это требует нескольких дополнительных недель и увеличивает логистические расходы. Кроме того, супертанкеры не могут проходить через Суэцкий канал, — пояснил Жумагулов.

При этом, по словам эксперта, в Янбу — крупном нефтяном порту Саудовской Аравии на побережье Красного моря — имеются запасы нефти примерно на десять дней отгрузки.

Кроме того, крупнейшие азиатские покупатели саудовской нефти располагают собственными резервами.

— И, безусловно, эти факторы влияют на текущие цены на нефть, но в любом случае в том же Китае, в Японии, в Корее у них есть свои резервы, которых хватит на как минимум 2-3 месяца, если они одномоментно прекратят импорт нефти.

Что рост цен на нефть даст Казахстану

При этом, по словам Нарымбетова, Казахстан уже получает выгоду от сложившейся конъюнктуры за счет высокой стоимости нефти. Поэтому основным эффектом для страны может стать не увеличение физических объемов поставок, а рост экспортных доходов.

— Сейчас цена на нефть и так довольно высокая — около 100 долларов за баррель. За последние полгода мы неоднократно наблюдали сильную волатильность на рынке. Думаю, в ближайшее время цены будут держаться в районе 100 долларов за баррель, — отметил Нарымбетов.

Сохранение цен на таком уровне может обеспечить Казахстану дополнительные поступления в бюджет. Нурлан Жумагулов напомнил, что республиканский бюджет на 2026 год рассчитывался исходя из значительно более низкой цены нефти — 60 долларов за баррель, тогда как сейчас котировки превышают 100 за баррель. Кроме того, по его словам, казахстанская CPC Blend в настоящее время продается с премией к Brent примерно в 4-5 долларов за баррель.

— Это, безусловно, хорошо для наших грузоотправителей и Казахстана, поскольку мы получаем дополнительные налоги. Самое главное — стабильность поставок. Когда работа КТК была нестабильной, наша CPC Blend продавалась уже с дисконтом, потому что для европейских потребителей прежде всего важна стабильность. Если беспрепятственный экспорт продолжится, возможно, премия казахстанской нефти даже вырастет, — считает эксперт.

Можно ли увеличить экспорт через другие маршруты

Основным маршрутом экспорта казахстанской нефти остаётся Каспийский трубопроводный консорциум.

По словам Нарымбетова, через КТК проходит около 80% экспортной нефти Казахстана, прежде всего с Тенгиза, Кашагана и Карачагана. Основная часть этих поставок направляется на европейский рынок.

— Этот объем будет поставляться стабильно, если ничего не произойдет с КТК. Но существенно увеличить его мы не можем, — считает эксперт.

Нурлан Жумагулов также называет КТК наиболее выгодным маршрутом для Казахстана с точки зрения стоимости и сроков доставки.

— КТК остается самым оптимальным коммерческим маршрутом для экспорта и доставки нефти на европейский рынок. На сегодняшний день Казахстан является вторым после США поставщиком нефти на европейский рынок, обогнав даже Норвегию. Поэтому самое главное — чтобы КТК стабильно работал. Через другие маршруты, например Баку — Тбилиси — Джейхан, логистика обходится примерно в 2,5 раза дороже. Речь идет не только о стоимости, но и о времени доставки, — пояснил он.

Напомним, в августе министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов сообщил, что Казахстан рассматривает нефтепровод Баку — Супса как один из альтернативных маршрутов экспорта нефти на фоне перебоев в работе Каспийского трубопроводного консорциума.