Остановка нефтепровода в Саудовской Аравии угрожает 4% мировых поставок нефти

Ситуация на мировом нефтяном рынке может обостриться из-за повреждения одного из ключевых экспортных маршрутов Саудовской Аравии, передает собственный корреспондент агентства Kazinform на Ближнем Востоке.

Саудовская Аравия в ближайшие дни может исчерпать запасы нефти в портах Красного моря, если не возобновит работу нефтепровода «Восток — Запад».

Это способно привести к сокращению мировых поставок нефти примерно на 4%, сообщает Reuters со ссылкой на покупателей саудовской нефти и участников рынка.

Работа нефтепровода была приостановлена 11 сентября после ударов беспилотников.

Министерство энергетики Саудовской Аравии заявило, что прокачку остановили в качестве меры предосторожности после атак дронов со стороны Ирака по объектам в провинциях Эр-Рияд и Медина.

#بيان | إيقاف خط أنابيب شرق-غرب احترازياً إثر تعرضه لعدة استهدافات. https://t.co/F8UG9yZEXZ — وزارة الطاقة (@MoEnergy_Saudi) September 11, 2026

Саудовские власти пока не раскрыли масштаб повреждений и возможные сроки восстановления маршрута. По оценке одного из источников Reuters, ремонт может занять 5-6 недель. Другой собеседник агентства допустил более ранний частичный запуск нефтепровода параллельно с проведением восстановительных работ.

Нефтепровод «Восток — Запад» протяженностью около 1200 км соединяет месторождения на востоке Саудовской Аравии с портом Янбу на Красном море. Его пропускная способность составляет около 7 млн баррелей в сутки. В последние месяцы по нему транспортировали 4–5 млн баррелей нефти в сутки, перенаправляя поставки в обход Ормузского пролива, что соответствует примерно 4% мировых поставок.

🇸🇦 Saudi Arabia could reportedly run out of exportable oil stocks within days if it fails to restart the drone-damaged East-West Pipeline to the Red Sea. 🛢 The disruption could remove up to 4% of global oil supply. 🛰 Vantor satellite imagery below shows one of the pipeline’s pumping stations completely destroyed in the attack. — Egypt’s Intel Observer (@EGYOSINT) September 14, 2026

Нефтепровод сыграл ключевую роль в смягчении серьезных перебоев в поставках нефти, вызванных войной с Ираном.

По данным трех источников, которые приводит Reuters, теперь имеющихся в Янбу запасов хватит для поддержания экспорта в течение 5-7 дней. Саудовская Аравия также может несколько дней снабжать покупателей из запасов в египетских портах Айн-Сохна на Красном море и Сиди-Керир на Средиземном море.

Саудовские хранилища в Янбу рассчитаны примерно на 35 млн баррелей, в Айн-Сохне — на 18 млн, а в Сиди-Керире — на 20 млн баррелей. При этом они заполнены не полностью, поэтому без возобновления работы нефтепровода доступные для экспорта запасы будут исчерпаны в скоро.

По данным Международного энергетического агентства, в августе объем поставок саудовской нефти опустился до минимального уровня более чем за 30 лет из-за сокращения перевозок через Ормузский пролив и Красное море.

Саудовская Аравия сообщила членам ОПЕК, что добыча нефти снизилась с 10,9 млн баррелей в сутки в феврале до 6,2 млн баррелей в августе.

Дальнейшее сокращение саудовского экспорта может усилить дефицит на мировом рынке. Рост цен на топливо уже ускоряет инфляцию и способствует повышению доходности американских государственных облигаций до максимальных значений со времен финансового кризиса 2008 года.

Накануне мы писали, что нефть готовится начать новую неделю выше 100 долларов за баррель.

Читайте также: Саудовская Аравия приостановила работу нефтепровода «Восток–Запад» после атак.