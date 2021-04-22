Сможет ли Узбекистан обогнать Казахстан в развитии технологий?

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 21 апреля Павел Коктышев, работавший заместителем председателя правления национального инфокоммуникационного холдинга «Зерде», начал новый этап в своей карьере, возглавив Финтех Хаб Международного финансового центра «Астана». Как формировалась стартап-экосистема страны в последние годы и почему именно МФЦА может придать новый импульс ее развитию, Павел Коктышев рассказал МИА «Казинформ».

Отучившийся в Университете Сулеймана Демиреля, 30-летний специалист уже 10 лет работает над развитием казахстанской инновационной экосистемы. В 2012 году Павел Коктышев стал сооснователем бизнес-инкубатора MOST, в разное время работал директором Института развития и экономической политики, представителем Global Entrepreneurship Network в Казахстане, верховным комиссаром World Business Angels Investment Forum, был членом сообщества Global Shapers Всемирного экономического форума и предпринимателем, венчурным инвестором.

В 2017-2018 годах в Казахстане начался новый этап развития технологической сферы - государство активно взялось за формирование инновационной экосистемы, давая отечественным стартапам новые инструменты поддержки.

Чтобы эффективнее достичь этой цели, правительство начало привлекать управленцев с рынка. В их числе и Павел Коктышев, который в марте 2018 года был приглашен на работу в квазигосударственный сектор - заместителем председателя правления АО «Национальный инфокоммуникационный холдинг «Зерде». И вот, спустя три года, он вышел на новый карьерный уровень, став руководителем Финтех Хаба МФЦА в апреле 2021-го.

Сейчас перед финцентром стоит новая задача. Согласно принятой стратегии развития до 2025 года, где на базе Финтех Хаба и накопленной экспертизе будет формироваться страновой тек-хаб, который, используя накопленную экспертизу, станет платформой для взаимодействия всех игроков рынка - от стартапов и государственных институтов развития до таких международных структур, как Всемирный экономический форум.

- Павел, предлагаю начать с важного для широкой казахстанской аудитории вопроса. У нас в стране с разных трибун много говорят о «инновационной экосистемы», запущены Astana Hub, реализуется государственная программа «Цифровой Казахстан». Но что скрывается за этими громкими названиями? Что было реально сделано для формирования инновационной экосистемы?

- Не станет откровением, если я скажу, что инновационная экосистема в Казахстане развивалась и до запуска госпрограммы «Цифровой Казахстан» и технопарка Astana Hub. Просто примерно в то время наступил момент, когда развитие технологий сделали государственным приоритетом.

Пример - это обращение Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева на открытии форума Digital Almaty в феврале этого года. «Мы прекрасно понимаем - будущее за технологиями и инновациями», - сказал он.

По его словам, для Казахстана важно развивать технологии искусственного интеллекта и анализа больших данных как один из ключевых приоритетов.

Отсюда мы видим особое внимание высшего руководства страны к развитию технологий. И команда холдинга «Зерде» активно работала в этом направлении последнии годы.

В квазигосударственном холдинге, ответственном за этот сектор, я проработал без малого три года. За это время мною и моими коллегами было сделано много вещей для того, чтобы вывести элементы экосистемы на уровень, когда они стали эффективными для поддержки отрасли.

«Зерде» становится настоящим архитектором развития казахстанской системы инноваций. В рамках новой стратегии развития холдинга на 2021-2030 годы была поставлена задача по расширению инвестиционной деятельности, и теперь часть от временно свободных денежных средств и чистой прибыли будут направлять на вложения в новые проекты.

Что еще важного было сделано? Один из самых ярких примеров - запуск в 2018 году цифрового технопарка Astana Hub.

Еще в 2017 году Магжан Мадиев озвучил идею его создания, которую впоследствии защитили перед Елбасы. Буквально за год наша команда смогла проделать большую работу по подготовке к запуску.

Холдинг «Зерде» обеспечил технический старт программ акселерации стартапов, была создана первая стратегия технопарка, которая стала базой для дальнейшего его развития.

Были утверждены механизм финансирования и бюджет Astana Hub, а также нормы для упрощенного визового и трудового режима для участников технопарка.

В конце 2018 года был подписан закон с поправками по вопросам занятости населения. В рамках этого документа были предусмотрены налоговые льготы для участников Astana Hub. В частности, например, для IT-компаний и стартапов были обнулены НДС, КПН и ИПН.

Все это стало реальной поддержкой для стартапов. Важно понимать, что стартап - это бизнес на начальной стадии своего развития, и отсутствие необходимости платить налоги сильно облегчило работу предпринимателей.

Официальная международная презентация Astana Hub на «EXPO-2017», уже под руководством Адилета Нургожина, прошла в ноябре 2018 года. К моменту открытия технопарк уже показал первые результаты работы - по итогам акселерационных программ стартапы увеличили выручку и проверили на устойчивость свои бизнес-модели.

Именно такой подход я считаю наиболее правильным: для проверки инициатив, таких как Astana Hub, сначала запускается «пилот» за счет спонсоров и по уже итогам пилота идет защита бюджета у государства.

Сейчас общее количество участников технопарка составляет 447, цель до конца 2021 года - 500 компаний. На сегодня сумма полученных налоговых льгот участниками составляет почти 4,5 млрд тенге, компании создали 5 340 рабочих мест.

В 2019 году мы продолжили работу по развитию парка. Например, уделили внимание спросу на инновации и IT со стороны рынка. Для этого мы разработали и утвердили концепцию финансирования проектов цифровизации в рамках обязательств недропользователей - по 1% на НИОКР.

Это инструмент был направлен на создание эффективного механизма финансирования цифровизации в реальном секторе экономики. 25 июня 2020 года это было закреплено в законе. Благодаря этому у недропользователей появились гибкие условия для финансирования проектов цифровизации либо самим напрямую, либо через Министерство цифрового развития.

Команда «Зерде» также разработала концепцию финансирования индустриально-инновационных проектов через гранты. Вместе с Министерством цифрового развития была завершена передача АО «Центр инжиниринга и трансферта технологий» холдингу «Зерде», был проработан вопрос выделения грантов. Сейчас эта структура, уже переименованная в АО «QazInnovations», завершает первый этап конкурса для выделения грантов. Из более чем 600 заявок около 20 проектов прошли экспертизу для дальнейшего финансирования.

- Пандемия стала испытанием для всех без исключения секторов экономики. Как Вы работали в это время?

- 2020 год, не скрою, тоже стал для нас, как и всей экономики, вызовом. Неожиданный вызов - пандемия - заставил нашу команду усилить разработку новых инициатив для поддержки IT-отрасли страны. Мы были постоянно на связи с участниками рынка и реализовали много точечных мероприятий для их поддержки.

Одной из самых крупных системных мер я бы назвал освобождение IT-компаний от налогов. Это важно для быстрого восстановления отрасли и сохранения высококвалифицированных кадров.

Кризис, как известно, - это время возможностей. Для «Зерде» было важно выступить проактивно по развитию IT, поэтому мы сделали ставку на развитие инвестиционной активности.

Например, в рамках стратегии развития холдинга на 2021-2030 годы была поставлена задача по его становлению как активного инвестора в проектах отрасли информационно-коммуникационных технологий. Был установлен такой ключевой показатель деятельности: 30% от временно свободных денежных средств и чистой прибыли должны направляться на инвестиции. Нами уже рассмотрены более 90 проектов, несколько из них уже на финальной стадии.

Сейчас холдинг «Зерде» активно помогает Министерству цифрового развития в создании венчурного фонда в рамках проекта со Всемирным банком. Это будет фонд раннего финансирования для перспективных проектов. Также параллельно прорабатываются вопросы по объявлению конкурса для выбора управляющей компании фонда в соответствии с конкурсными процедурами и вопросы создания новой юридической структуры в юрисдикции МФЦА.

Отдельно подчеркну появление льготного кредитования для IT-компаний. В феврале этого года ОКЭД-ы IT-отрасли включили в госпрограмму «Экономика простых вещей». Ее преимущество - доступ к кредитованию под 6% на 10 лет. Потенциально индустрия может получить дополнительные средства для своего развития, и мы видим, что банки уже активно общаются с игроками рынка.

И команда «Зерде» не останавливается на достигнутом - на 2021 год намечено несколько больших проектов. Один из них - совместный проект с Азиатским банком развития, нацеленный на повышение цифровых компетенций и навыков сотрудников госорганов. Он уже запущен.

Если подвести промежуточный итог, скажу следующее. Сейчас, в 2021 году, мы можем уверенно говорить, что все элементы инновационной экосистемы - от специальных площадок до финансовой поддержки - сформированы, и теперь важно выстроить их взаимодействие.

- И за этим Вы пришли в МФЦА?

- Да, так и есть. Объясню, почему.

В Казахстане в определенное время стали уделять особое внимание IT, стартапам и технологиям. Все начало активно расти. Понятно, что кто-то должен был создавать для этого среду, в том числе и законодательную. Этим человеком был я - как координатор, непосредственно работавший с разными министрами, вице-министрами и руководителями заинтересованных госкомпаний. Я занимался общей связкой разных элементов экосистемы.

Сейчас МФЦА - это платформа, которая для государства является чем-то вроде «iOS последней версии» по части развития инноваций. Понятное дело, можно было обойтись и без МФЦА, пользуясь старыми методами. Например, придумывая какие-то надстройки, принимая новые законы.

Но рынок видит, что этого делать не стоит. Я много работал по линии отраслевого законодательства и заметил одну тенденцию. Еще года два назад эксперты, говоря о венчурном рынке, предлагали регулировать его в национальном законодательстве. Но буквально полгода назад мнение поменялось. Те же эксперты теперь говорят, что отдельных законов не нужно, ведь есть МФЦА с гибким и удобным законодательством.

То есть уже приходит понимание, что МФЦА - это среда, где можно запускать и тестировать технологии и финансовые решения. Это устойчивая система.

- И вот Вы возглавили одну из структур этой системы - Финтех Хаб. В чем Ваша роль?

- Моя задача в МФЦА - взять весь опыт, который я получил в работе с нашими организациями, в том числе государственными, посмотреть на все возможности этих организаций и на базе МФЦА дать им решения и площадку, например, для структурирования сделок.

Как я говорил ранее, «Зерде» сейчас активно развивает инвестиционную деятельность. И платформа МФЦА предлагает для этого удобную юридическую среду.

По сути я перехожу на другую роль, но по-прежнему владею ситуацией в разных элементах экосистемы. Они сформированы, но теперь пришло время сделать так, чтобы они работали вместе.

Нужен, так скажем, фасилитатор, который возьмет, с одной стороны, перспективные казахстанские технологические компании, а с другой, ландшафт государственных инструментов поддержки и объединит их.

Эта работа полностью соответствует принятой в МФЦА стратегии развития, где прописано формирование так называемой тек-концепции. Международный финансовый центр «Астана» станет платформой странового уровня, где уже накоплена необходимая экспертиза и имеется нужное регулирование для работы технологический компаний, использующие и уже имеющиеся на рынке, и новые для него решения.

- Действительно ли у МФЦА есть такая возможность?

- Да, она есть. Сразу скажу, что единого рецепта для организации поддержки технологических компаний нет - многие вещи нужно делать в ручном режиме. Например, чтобы такой компании, как «Сергек», стать международной успешной, нужен один набор инструментов, а для Clockster - совершенно другой набор. Кому-то нужна экспортная поддержка, а кому-то льготное финансирование для текущего расширения бизнеса.

Поэтому на базе МФЦА мы будем их «брать за ручку» и водить по разным частям экосистемы, чтобы подобрать нужные инструменты поддержки.

Я считаю, что в Казахстане уже есть и критическая масса хороших проектов, и готовые элементы экосистемы. А организовать их взаимодействие удобнее и, главное, эффективнее всего можно именно на такой платформе, как МФЦА.

Какие возможности для этого есть у финансового центра? Во-первых, это гибкое регулирование, основанное на английском праве. Только в 2020 году регулятор AFSA внедрил регулирование для таких видов финансовых технологий, как управление системами платежей и многосторонними торговыми площадками. При этом периметр регулирования постоянно расширяется. Само право позволяет заключать сделки, которых раньше в Казахстане совершить не было юридической возможности. В их числе, например, конвертируемые займы - инструмент, за которым раньше наши стартаперы и венчурные инвесторы были вынуждены ехать за рубеж, например, в Сингапур или американский штат Делавер.

Есть и другие инструменты МФЦА для развития технологий. Это собственная биржа, которая позволяет компаниям зрелых стадий привлекать капиталы на рыночных условиях. Также в МФЦА функционируют независимые суд и международный арбитражный центр, где работают опытные иностранные судьи и арбитры. Это дает дополнительные гарантии для справедливого разрешения споров между бизнес-партнерами.

- Все чаще у нас говорят о растущей конкуренции в регионе Центральной Азии между Казахстаном и Узбекистаном за лидерство в экономическом развитии. Что Вы об этом думаете?

- В этом вопросе важно понимать, что Казахстан начал развитие собственной инновационной экосистемы гораздо раньше других стран региона. Фактически Узбекистан только сейчас начал делать то, чем наша республика занималась уже 10 лет назад, если не больше.

Возьмем, например, развитие человеческого капитала. Еще в 1990-х годах Казахстан запустил программу «Болашак», которая позволяет нашим талантам получать знания за рубежом, используя их впоследствии в Казахстане и делая вклад в развитие страны. В МФЦА с момента запуска работает Бюро непрерывного профессионального развития, где созданы условия для получения международной сертификации действующими местными специалистами. Другими словами, у нас уже налажена система развития человеческого капитала.

Еще один момент - это создание благоприятного инвестиционного климата, которое сделал приоритетом Первый Президент РК Нурсултан Назарбаев, Президент Касым-Жомарт Токаев продолжает эту работу. Наши успехи в этом направлении подтверждаются постоянным ростом в международных рейтингах, например, Doing Business. В рейтинге легкости ведения бизнеса Doing Business-2020 наша страна заняла 25 строку, хотя, например, в рейтинге-2017 был на 35 месте. У Узбекистана, к слову, места были 69-е и 87-е, соответственно.

Другими словами, лидерство остается за Казахстаном, и это развитие технологий здесь исключением не является. У нас «поставлена на рельсы» работа институтов развития, есть критическая масса стартапов и мотивированных предпринимателей, создан МФЦА как площадка при внедрения новых технологий и привлечения финансирования.

Мы видим, что для Казахстана наступает время активных действий, и нам не нужно сравнивать себя с Узбекистаном, который занимается так называемым догоняющим развитием, а искать себе более серьезных конкурентов - в регионе и дальнем зарубежье. Чтобы удерживать завоеванные позиции, нам нужно уже не планомерно развиваться, а ставить перед собой амбициозные цели и буквально бежать вперед. Тем более, что все инструменты и возможности для этого у Казахстана есть.