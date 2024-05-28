На какие факторы опираются при рассмотрении страны, которая могла бы построить АЭС в Казахстане, рассказал генеральный директор ТОО «Казахстанские атомные электрические станции» Тимур Жантикин на Форуме стейкхолдеров «Перспективы развития атомной энергетики в Казахстане» в Астане, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Мы смотрим только на технические вопросы, то есть насколько это технологично и вписывается в нашу технологию, каков будет процент локализации. Допустим мы сейчас топливо производим, «Казатомпром» экспортирует ядерное топливо, что является высшей точкой начального ядерного топливного цикла. Соответственно мы ставим условия, что топливо должно быть наше, — ответил Тимур Жантикин в кулуарах Форума стейкхолдеров.

Также на мероприятии активно обсуждался вопрос строительства малых модульных реакторов.

По мнению генерального директора ТОО «Казахстанские атомные электрические станции», малые модульные реакторы очень хорошо вписываются в казахстанскую энергосистему.

— У нас емкость энергетической системы относительно невысокая и расстояние небольшие. В 2000-х годах существовал проект строительства 2 блоков ВБЭР-300 на Актауской станции, где речь шла о распределенной генерации, когда ставят эти реакторы по всему Казахстану. Там, где нужена энергетика питается местная отрасль, а излишки уходят в общенациональную сеть. А сейчас наша компания рассматривает не только строительство АЭС, но и те реакторы, которые есть на рынке. Параллельно компания работает по малым модульным реакторам. Один из проект по этому направлению включает энергокомплекс, в котором собраны источники возобновляемой энергии, а также 2 блока по 300 мегаватт малых модульных реакторов, — сказал Тимур Жантикин.

Он также отметил особенность малых модульных реакторов, которая, по его словам, заключается в возможности изменения их мощности.

— В целом в системе распределенной генерации малая модульная станция может работать как энергостанция. Также мы сейчас рассматриваем замену угольных станций малыми модульными реакторами, то есть из готовой станции выводится угольный блок и вставляются малые модульные реакторы. Такой способ экономит затраты, — считает генеральный директор.

Ранее, министр энергетики РК Алмасадам Саткалиев сообщил о том, что по предварительному этапу отбора потенциальных вендеров (предприятие-поставщик) для строительства АЭС официально сформирован список компании в который вошли Франция, Китай, Россия и Корея.