Смогут ли евродепутаты отстранить Урсулу фон дер Ляйен

Таким образом, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сталкивается на втором своем сроке с серьёзным вызовом.

Ряд крайне правых евродепутатов инициировал данную процедуру в связи с так называемым скандалом, получившим название «Пфайзергейт» («Pfizergate»).

Голосование по этому вопросу назначено на 10 июля, и его исход может иметь значительное влияние на будущее всей Европейской комиссии.

История началась с расследования, связанного с переговорами между У. Ляйен и генеральным директором Pfizer Альбертом Бурлой во время пандемии COVID-19. Европейский суд установил, что глава Еврокомиссии «неправомерно скрыла переписку», касающуюся сделки на 35 млрд евро по закупке вакцин. Это стало основанием для обвинений в непрозрачности и злоупотреблении полномочиями.

Вотум недоверия был инициирован 74 евродепутатами — в основном из правоконсервативной фракции «Европейские консерваторы и реформисты» и групп, критикующих чрезмерную централизацию власти в Брюсселе. В числе подписантов — представители французской оппозиции «Национальное объединение», итальянские союзники премьер-министра Джорджи Мелони, а также правые депутаты из Польши, Германии и Венгрии.

Согласно правилам Европарламента, для успешного принятия вотума недоверия необходимо 2/3 голосов присутствующих депутатов, при этом как минимум абсолютное большинство от общего числа депутатов (т.е. 361 из 720).

Учитывая политический расклад, европейские наблюдатели уверены, что отстранения Урсулы фон дер Ляйен не произойдет. Однако сам факт голосования несомненно ударит по ее политическому имиджу, и показывает растущее недовольство внутри Европарламента.

Таким образом, вотум недоверия против У. Ляйен — не просто политическая атака, а признаки кризиса доверия к европейским институтам. Крайне правые силы набирают популярность и их деятельность отражает общественный запрос на прозрачность, подотчётность и отказ от «закулисной дипломатии» даже на высшем уровне Евросоюза.

Напомним, что в июле 2024 года У. Ляйен была переизбрана на второй срок в качестве президента Европейской комиссии.