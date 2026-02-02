Смогут работать удаленно: Минцифры уточнило статус проекта цифрового рабочего места для госслужащих

Как отметили в ведомстве, в настоящее время прорабатывается концептуальный подход к формированию среды в рамках инициативы платформы GovWorkspace, направленной на повышение эффективности служебной деятельности, унификацию цифровых инструментов, сокращение фрагментации рабочих сервисов, а также обеспечение централизованного и контролируемого доступа к служебным ресурсам.

— Инициатива рассматривается как интеграционная платформа, объединяющая ключевые прикладные сервисы (коммуникации, совместную работу, управление задачами и календарем) и предоставляющая единый интерфейс доступа к цифровым государственным сервисам, — отметили в министерстве.

Также сообщили, что на текущем этапе проект находится на стадии подготовки технического задания.

Ранее мы сообщали, что Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития планирует создать цифровое рабочее место для госслужащих. Она будет иметь все ключевые инструменты для повседневной служебной деятельности, в том числе для полноценной удаленной работы за пределами Казахстана.