    17:17, 02 Февраль 2026 | GMT +5

    Смогут работать удаленно: Минцифры уточнило статус проекта цифрового рабочего места для госслужащих

    В Казахстане началась подготовка технического задания по созданию единой цифровой рабочей среды для государственных служащих. Об этом сообщили в Министерстве искусственного интеллекта и цифрового развития в ответ на запрос корреспондента агентства Kazinform.

    Более 12 тыс. актуальных навыков доступно в Цифровом банке навыков на платформе Сareer Enbek
    Фото: Минтруда

    Как отметили в ведомстве, в настоящее время прорабатывается концептуальный подход к формированию среды в рамках инициативы платформы GovWorkspace, направленной на повышение эффективности служебной деятельности, унификацию цифровых инструментов, сокращение фрагментации рабочих сервисов, а также обеспечение централизованного и контролируемого доступа к служебным ресурсам.

    — Инициатива рассматривается как интеграционная платформа, объединяющая ключевые прикладные сервисы (коммуникации, совместную работу, управление задачами и календарем) и предоставляющая единый интерфейс доступа к цифровым государственным сервисам, — отметили в министерстве. 

    Также сообщили, что на текущем этапе проект находится на стадии подготовки технического задания. 

    Ранее мы сообщали, что Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития планирует создать цифровое рабочее место для госслужащих. Она будет иметь все ключевые инструменты для повседневной служебной деятельности, в том числе для полноценной удаленной работы за пределами Казахстана.

    Министерство по искусственному интеллекту Госслужба Цифровизация
    Карина Кущанова
    Карина Кущанова
    Автор
