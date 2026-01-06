Госслужащие Казахстана смогут работать удаленно: Минцифры планирует создать цифровое рабочее место
Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития РК работает над созданием безопасного цифрового рабочего места для государственных служащих. Об этом на заседании Правительства сообщил глава ведомства Жаслан Мадиев, передает корреспондент агентства Kazinform.
Министр уточнил, что данная рабочая среда будет иметь все ключевые инструменты для повседневной служебной деятельности, в том числе для полноценной удаленной работы за пределами Казахстана.
Позже на брифинге в Правительстве вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития Ростислав Коняшкин пояснил, что инициатива связана с изменением формата работы госслужащих.
— Мы понимаем, что сейчас в эпоху мобильности не всегда люди должны конкретно быть закреплены за своим кабинетом, в том числе это относится и к министерствам, и акиматам, которые часто осуществляют выезды. Поэтому мы планомерно сейчас хотим создать такую экосистему, когда госслужащий может работать не из офиса, а с планшета или доверенного ноутбука, — сказал он.
При этом, по его словам, важно обеспечить необходимые требования по информационной безопасности.
— Чтобы это рабочее место было безопасным, соответственно, это единая авторизация, при необходимости для некоторых систем возможно это биометрическая идентификация для того, чтобы войти в систему, которые содержат персональные данные и в которых можно работать с персональными данными, в том числе это безопасные инструменты по видеоконференцсвязи, по переписке — мессенджеры, почтовые связи и так далее, — пояснил вице-министр.
Кроме того, Минцифры планирует объединить различные государственные информационные системы.
— Мы сейчас работаем над тем, чтобы создать одно такое единое окошко, в котором госслужащему будет удобно в том числе работать. Потому что сейчас информсистем, как вы знаете, довольно-таки много, и в каждом отдельном окне не всегда удобно работать — это отдельные пароли, отдельные учетные записи — вот сейчас все это в одну кучу пытаемся собрать, — добавил Ростислав Коняшкин.