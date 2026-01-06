Госслужащие Казахстана смогут работать удаленно: Минцифры планирует создать цифровое рабочее место

Министр уточнил, что данная рабочая среда будет иметь все ключевые инструменты для повседневной служебной деятельности, в том числе для полноценной удаленной работы за пределами Казахстана.

Позже на брифинге в Правительстве вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития Ростислав Коняшкин пояснил, что инициатива связана с изменением формата работы госслужащих.

— Мы понимаем, что сейчас в эпоху мобильности не всегда люди должны конкретно быть закреплены за своим кабинетом, в том числе это относится и к министерствам, и акиматам, которые часто осуществляют выезды. Поэтому мы планомерно сейчас хотим создать такую экосистему, когда госслужащий может работать не из офиса, а с планшета или доверенного ноутбука, — сказал он.

При этом, по его словам, важно обеспечить необходимые требования по информационной безопасности.

— Чтобы это рабочее место было безопасным, соответственно, это единая авторизация, при необходимости для некоторых систем возможно это биометрическая идентификация для того, чтобы войти в систему, которые содержат персональные данные и в которых можно работать с персональными данными, в том числе это безопасные инструменты по видеоконференцсвязи, по переписке — мессенджеры, почтовые связи и так далее, — пояснил вице-министр.

Кроме того, Минцифры планирует объединить различные государственные информационные системы.