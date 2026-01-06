РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    12:15, 06 Январь 2026 | GMT +5

    Госслужащие Казахстана смогут работать удаленно: Минцифры планирует создать цифровое рабочее место

    Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития РК работает над созданием безопасного цифрового рабочего места для государственных служащих. Об этом на заседании Правительства сообщил глава ведомства Жаслан Мадиев, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Жаслан Мадиев
    Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

    Министр уточнил, что данная рабочая среда будет иметь все ключевые инструменты для повседневной служебной деятельности, в том числе для полноценной удаленной работы за пределами Казахстана. 

    Позже на брифинге в Правительстве вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития Ростислав Коняшкин пояснил, что инициатива связана с изменением формата работы госслужащих.

    — Мы понимаем, что сейчас в эпоху мобильности не всегда люди должны конкретно быть закреплены за своим кабинетом, в том числе это относится и к министерствам, и акиматам, которые часто осуществляют выезды. Поэтому мы планомерно сейчас хотим создать такую экосистему, когда госслужащий может работать не из офиса, а с планшета или доверенного ноутбука, — сказал он. 

    При этом, по его словам, важно обеспечить необходимые требования по информационной безопасности.

    — Чтобы это рабочее место было безопасным, соответственно, это единая авторизация, при необходимости для некоторых систем возможно это биометрическая идентификация для того, чтобы войти в систему, которые содержат персональные данные и в которых можно работать с персональными данными, в том числе это безопасные инструменты по видеоконференцсвязи, по переписке — мессенджеры, почтовые связи и так далее, — пояснил вице-министр.

    Кроме того, Минцифры планирует объединить различные государственные информационные системы. 

    — Мы сейчас работаем над тем, чтобы создать одно такое единое окошко, в котором госслужащему будет удобно в том числе работать. Потому что сейчас информсистем, как вы знаете, довольно-таки много, и в каждом отдельном окне не всегда удобно работать — это отдельные пароли, отдельные учетные записи — вот сейчас все это в одну кучу пытаемся собрать, — добавил Ростислав Коняшкин.

    Теги:
    Жаслан Мадиев Госслужба ИИ Цифровизация
    Данира Искакова
    Данира Искакова
    Автор
    Сейчас читают