СМИ сообщили об угрозе жизни президента Ирана после ЧП с вертолетом

Жизни президента Ирана Эбрахима Раиси и главы МИД Хосейна Амира Абдоллахиана, чей вертолет совершил жесткую посадку в провинции Восточный Азербайджан, находятся под угрозой, сообщает Reuters со ссылкой на иранского чиновника. Об этом передает агентство Kazinform.

— Мы все еще полны надежд, но информация, поступающая с места крушения, вызывает большую тревогу, — сказал собеседник агентства на условиях анонимности.

Государственное телевидение Ирана прервало вещание, вместо программ показывают молитвы за Раиси, которые проходят по всей стране, пишет Reuters. Также по каналам идет прямая трансляция с места поисков разбившегося вертолета.

Как сообщалось, вертолет с президентом Ирана совершил жесткую посадку. Позже появилось видео с места падения вертолета с президентом Ирана. Люди молятся за здоровье президента Раиси и его спутников.

Корреспондент государственного телевидения Ирана, который сопровождал президента Ирана Эбрахима Раиси во время его визита на ирано-азербайджанскую границу, сообщил подробности об аварии вертолета с президентом.