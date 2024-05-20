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    20:58, 19 Май 2024 | GMT +6

    СМИ сообщили об угрозе жизни президента Ирана после ЧП с вертолетом

    вертолет, Иран
    Фото: ИРНА

    Жизни президента Ирана Эбрахима Раиси и главы МИД Хосейна Амира Абдоллахиана, чей вертолет совершил жесткую посадку в провинции Восточный Азербайджан, находятся под угрозой, сообщает  Reuters со ссылкой на иранского чиновника. Об этом передает агентство Kazinform.

    — Мы все еще полны надежд, но информация, поступающая с места крушения, вызывает большую тревогу, — сказал собеседник агентства на условиях анонимности.

    Государственное телевидение Ирана прервало вещание, вместо программ показывают молитвы за Раиси, которые проходят по всей стране, пишет Reuters. Также по каналам идет прямая трансляция с места поисков разбившегося вертолета.

    Как сообщалось, вертолет с президентом Ирана совершил жесткую посадку. Позже появилось видео с места падения вертолета с президентом Ирана. Люди молятся за здоровье президента Раиси и его спутников.

    Корреспондент государственного телевидения Ирана, который сопровождал президента Ирана Эбрахима Раиси во время его визита на ирано-азербайджанскую границу, сообщил подробности об аварии вертолета с президентом. 

    Теги:
    Иран Происшествия Мировые новости
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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