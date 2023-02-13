Смешанная избирательная система позволяет избежать чрезмерного дробления голосов - глава КИСИ

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Директор Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК Еркин Тукумов рассказал об особенностях предстоящих выборов в Мажилис Парламента и маслихаты. Эксперт считает, что большинство стран, в которых присутствует смешанная система, отличаются стабильностью в формировании правительств, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Предстоящие выборы в Мажилис Парламента Казахстана и маслихаты будут проходить по смешанной избирательной системе. 70 % депутатов Мажилиса будут избираться по пропорциональной системе партийных списков, и 30 % по мажоритарной. На уровне областных маслихатов, и маслихатов городов республиканского значения депутатские корпусы будут формироваться по соотношению 50 % на 50 %. Районные же маслихаты и вовсе будут избираться полностью по мажоритарной системе.

«В целом, если говорить о смешанной избирательной системе, то она достаточно распространена. Сегодня по ней избираются законодательная ветвь власти в Японии, Германии, Великобритании, Новой Зеландии, Южной Корее, Италии, Мексике и других странах. Из ближайших соседей подобную систему используют в России, Кыргызстане, Грузии, Литве», - говорит спикер.

Каждая из этих стран имеет свои особенности, отличительные черты. Считается, что смешанная избирательная система вобрала в себя положительные аспекты, как пропорциональной, так и мажоритарной систем.

«Во-первых, смешанная избирательная система расширяет возможности представительства интересов различных социальных групп в законодательном органе. В Новой Зеландии после выборов 2005 года в парламент были избраны 39 депутатов женщин, 21 депутат – маори (коренной народ). В 2020 году представительство женщин увеличилось до 58 депутатов, что составило практически половину от всего депутатского корпуса. Также увеличилось и этническое представительство маори (25 депутатов), азиатских меньшинств.

Во-вторых, гибридная система дает толчок для развития многопартийности. В Мексике большую часть XX столетия доминировала Институционно-революционная партия (PRI). И отчасти благодаря реформам избирательной системы – переходу на смешанную систему избрания депутатов ее доминирование завершилось. На сегодняшний день, в верхней палате мексиканского парламента представлены восемь партий, в нижней – семь.

В-третьих, смешанная система, в отличие от чисто пропорциональной, усиливает подотчетность путем предоставления дополнительного механизма – отзыва депутата. Возможность отозвать своего кандидата существует в некоторых областях Германии и в Венесуэле. Данный механизм позволяет избирателям контролировать деятельность своего избранника, тем самым повышая качество нормотворческой деятельности», - сказал Еркин Тукумов.

По его словам, смешанная система позволяет избежать чрезмерного дробления голосов.

«Когда голоса поделены между множеством партий и коалиции неизбежно становятся хрупкими. Большинство стран, в которых присутствует смешанная система, как раз-таки отличаются стабильностью в формировании правительств. Германия, один из эталонов смешанной системы, смогла достичь формирования стабильных правительств. Где не происходит резких и хаотичных изменений и не наблюдалось «распада» коалиций», - добавил он.

Директор КИСИ напомнил, что выборы 1999 и 2004 годов в Казахстане также проходили по смешанной системе.

Внеочередные выборы депутатов Мажилиса и маслихатов в Казахстане пройдут 19 марта.