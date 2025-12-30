14:44, 30 Декабрь 2025 | GMT +5
Смертность от рака в Казахстане за пять лет снизилась на 20% — Минздрав
За последние пять лет в Казахстане смертность от онкологических заболеваний снизилась на 20%, передает агентство Kazinform со ссылкой на Минздрав РК.
Такие результаты достигнуты в рамках реализации Комплексного плана по борьбе с онкологическими заболеваниями на 2023–2027 годы.
Ключевые результаты
- В 2025 году зарегистрировано более 42 тыс. новых случаев рака (+7,8% к среднему за 5 лет — за счет улучшения выявляемости).
- На динамическом наблюдении — 246 205 пациентов, более 55% из них — люди трудоспособного возраста.
- Доля пациентов, живущих пять лет и более, выросла до 63%.
- Уровень ранней диагностики превысил 33%.
- Смертность снизилась до 61 случая на 100 тыс. населения.
Что сделано
- В онкологическую службу направлено 30,4 млрд тенге.
- Введены шесть новых линейных ускорителей, охват лучевой терапией достиг 61%.
- Внедрены современные методы лечения: адаптивная и 4D-лучевая терапия.
- Открыты два центра ПЭТ/КТ в Кызылорде и Актау.
- Расширен доступ к таргетным и иммуноонкологическим препаратам (семь наименований).
- В 17 онкоцентрах работают центры госпитальной фармации.
- Созданы 19 эндоскопических экспертных центров для раннего выявления рака ЖКТ.
Профилактика и доступность
- Онкоскрининги доступны всему незастрахованному населению.
- С 2026 года стартует пилотный скрининг рака легкого с применением низкодозной КТ и ИИ.
- В отдаленных регионах работают передвижные медицинские комплексы, их сеть расширяется.
Кадры и международный опыт
- Налажено сотрудничество с ведущими онкоцентрами Турции, Китая, России, Узбекистана, Азербайджана и Кыргызстана.
- 35 специалистов прошли обучение и стажировки за рубежом.
Ранее сообщалось, что в Казахстане зафиксировано снижение заболеваемости по 36 инфекциям.