телерадиокомплекс президента РК
    14:44, 30 Декабрь 2025

    Смертность от рака в Казахстане за пять лет снизилась на 20% — Минздрав

    За последние пять лет в Казахстане смертность от онкологических заболеваний снизилась на 20%, передает агентство Kazinform со ссылкой на Минздрав РК.

    больница, медицина, мед персонал, аурухана, анализы, рентген, МРТ
    Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

    Такие результаты достигнуты в рамках реализации Комплексного плана по борьбе с онкологическими заболеваниями на 2023–2027 годы.

    Ключевые результаты

    • В 2025 году зарегистрировано более 42 тыс. новых случаев рака (+7,8% к среднему за 5 лет — за счет улучшения выявляемости).
    • На динамическом наблюдении — 246 205 пациентов, более 55% из них — люди трудоспособного возраста.
    • Доля пациентов, живущих пять лет и более, выросла до 63%.
    • Уровень ранней диагностики превысил 33%.
    • Смертность снизилась до 61 случая на 100 тыс. населения.

    Что сделано

    • В онкологическую службу направлено 30,4 млрд тенге.
    • Введены шесть новых линейных ускорителей, охват лучевой терапией достиг 61%.
    • Внедрены современные методы лечения: адаптивная и 4D-лучевая терапия.
    • Открыты два центра ПЭТ/КТ в Кызылорде и Актау.
    • Расширен доступ к таргетным и иммуноонкологическим препаратам (семь наименований).
    • В 17 онкоцентрах работают центры госпитальной фармации.
    • Созданы 19 эндоскопических экспертных центров для раннего выявления рака ЖКТ.

    Профилактика и доступность

    • Онкоскрининги доступны всему незастрахованному населению.
    • С 2026 года стартует пилотный скрининг рака легкого с применением низкодозной КТ и ИИ.
    • В отдаленных регионах работают передвижные медицинские комплексы, их сеть расширяется.

    Кадры и международный опыт

    • Налажено сотрудничество с ведущими онкоцентрами Турции, Китая, России, Узбекистана, Азербайджана и Кыргызстана.
    • 35 специалистов прошли обучение и стажировки за рубежом.

    Ранее сообщалось, что в Казахстане зафиксировано снижение заболеваемости по 36 инфекциям.

    Здравоохранение Здоровье Рак Минздрав РК
