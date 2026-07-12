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    Смертельный лесной пожар локализовали в Испании

    В испанской провинции Альмерия локализовали лесной пожар, унесший жизни 12 человек, а эвакуированным жителям разрешили вернуться домой, передает Kazinform со ссылкой на ТАСС

    Смертельный лесной пожар локализовали в Испании
    Фото: Kazinform

    По данным издания, лесной пожар в испанской провинции Альмерия, расположенной в автономном сообществе Андалусия, удалось локализовать. Об этом сообщила региональная служба экстренной помощи.

    — В 11:00 по местному времени (14:00 по времени Астаны) пожар локализован, — говорится в сообщении службы в соцсети X.

    После этого власти разрешили ранее эвакуированным жителям вернуться в свои дома.

    Возгорание началось 9 июля возле населенного пункта Лос-Гальярдос. Работы по тушению осложнялись сильным ветром. В ликвидации пожара участвовали сотни человек, включая военнослужащих. Огонь мог возникнуть из-за падения опоры линии электропередачи. В результате пожара пострадала территория площадью около 7 тыс. гектаров.

    Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством ТАСС.

    Напомним, лесные пожары охватили юг Франции из-за экстремальной жары. Ранее сообщалось, что в Испании погибли 12 человек при лесном пожаре.

    Пострадавшие ТАСС Испания ЕС Лесные пожары Мировые новости
    Тамирис Әбділдина
    Тамирис Әбділдина
    Автор