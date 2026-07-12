Смертельный лесной пожар локализовали в Испании

В испанской провинции Альмерия локализовали лесной пожар, унесший жизни 12 человек, а эвакуированным жителям разрешили вернуться домой, передает Kazinform со ссылкой на ТАСС .

По данным издания, лесной пожар в испанской провинции Альмерия, расположенной в автономном сообществе Андалусия, удалось локализовать. Об этом сообщила региональная служба экстренной помощи.

— В 11:00 по местному времени (14:00 по времени Астаны) пожар локализован, — говорится в сообщении службы в соцсети X.

После этого власти разрешили ранее эвакуированным жителям вернуться в свои дома.

Возгорание началось 9 июля возле населенного пункта Лос-Гальярдос. Работы по тушению осложнялись сильным ветром. В ликвидации пожара участвовали сотни человек, включая военнослужащих. Огонь мог возникнуть из-за падения опоры линии электропередачи. В результате пожара пострадала территория площадью около 7 тыс. гектаров.

Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством ТАСС.

Напомним, лесные пожары охватили юг Франции из-за экстремальной жары. Ранее сообщалось, что в Испании погибли 12 человек при лесном пожаре.