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    12 человек погибли при лесном пожаре в Испании

    В испанской провинции Альмерия в результате лесного пожара погибли не менее 12 человек, передает Kazinform со ссылкой на ТАСС

    12 человек погибли при лесном пожаре в Испании
    Фото: Анадолу

    По меньшей мере 12 человек погибли в результате лесного пожара, вспыхнувшего 9 июля в испанской провинции Альмерия. Об этом сообщила газета El País со ссылкой на власти автономного сообщества Андалусия.

    Рядом с автомагистралью упал электрический кабель, что, предположительно, привело к возгоранию. Вскоре огонь распространился на ближайший лесной массив.

    Также в тушении пожара задействованы около 300 человек, включая сотрудников экстренных служб и военнослужащих подразделения по чрезвычайным ситуациям.

    Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством ТАСС.

    Напомним, лесные пожары охватили юг Франции из-за экстремальной жары.

    Местные органы власти Париж ТАСС Испания ЕС Лесные пожары Мировые новости
    Тамирис Әбділдина
    Тамирис Әбділдина
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