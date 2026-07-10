12 человек погибли при лесном пожаре в Испании

В испанской провинции Альмерия в результате лесного пожара погибли не менее 12 человек, передает Kazinform со ссылкой на ТАСС .

По меньшей мере 12 человек погибли в результате лесного пожара, вспыхнувшего 9 июля в испанской провинции Альмерия. Об этом сообщила газета El País со ссылкой на власти автономного сообщества Андалусия.

Рядом с автомагистралью упал электрический кабель, что, предположительно, привело к возгоранию. Вскоре огонь распространился на ближайший лесной массив.

Также в тушении пожара задействованы около 300 человек, включая сотрудников экстренных служб и военнослужащих подразделения по чрезвычайным ситуациям.

Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством ТАСС.

Напомним, лесные пожары охватили юг Франции из-за экстремальной жары.