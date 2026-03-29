Смертельная насыпь на дороге: в ВКО вынесли приговор по делу о гибели ребенка

ДТП произошло 31 октября 2025 года на 37-м километре автодороги «Курчум–Калжыр–Аксуат». По данным следствия, житель Курчумского района наехал на насыпь грунта, находившуюся прямо на проезжей части. В результате аварии его сын 2019 года рождения скончался на месте, дочь 2017 года получила травмы.

Как установили полицейские, опасный участок не был обозначен должным образом.

— Подозреваемый знал о наличии насыпи грунта на проезжей части и создаваемой ею угрозе для участников дорожного движения, однако не обеспечил установку предупреждающих дорожных знаков, — сообщили в департаменте полиции ВКО.

По делу был привлечен 53-летний главный инженер дорожно-строительной организации. Расследование заняло около трех месяцев, после чего материалы направили в суд.

Суд признал его виновным по статье о нарушении правил безопасности на транспорте, повлёкшем по неосторожности смерть человека.

— Приговором суда назначено наказание в виде лишения свободы на один год, с лишением права занимать должности, связанные с обеспечением безопасности дорожного движения, — уточнили в ведомстве.

В департаменте полиции подчеркивают, что подобные случаи — это не просто нарушения, а последствия халатности. Одна неустановленная табличка на дороге может стоить человеческой жизни.

