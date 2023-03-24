Смертельный сироп от кашля: кто на самом деле виноват в гибели детей в Узбекистане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В декабре 2022 года в Узбекистане произошла национальная трагедия: в результате приема сиропа от кашля индийского производства погибло 20 детей. Препарат продавался в стране более 10 лет. Кто виноват в произошедшем и какое наказание понесёт за детские смерти, разбиралась аналитический обозреватель МИА «Казинформ».

Смерть от сиропа от кашля

В конце декабря прошлого года в социальных сетях Узбекистана распространилось письмо заведующей многопрофильным медицинским центром Самаркандской области, в котором она связывает гибель15 детей с приемом препарата «Док-1 Макс».

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«В основном у детей наблюдается почечная недостаточность и поражение этого органа. За последние два месяца в центр обратился 21 пациент с побочными эффектами после приема этого лекарства. У больных детей в основном наблюдалась анурия (отсутствие поступления мочи в мочевой пузырь – прим. ред.). У 17 из них заболевание было крайне тяжелым, пришлось даже провести несколько сеансов гемодиализа. Погибли 15 человек», – отмечается в письме заведующей медцентром.

«Док-1 Макс» – препарат производства индийской компании Marion Biotech Pvt. Ltd против простуды и гриппа со вкусом лимона и меда, который отпускался в виде таблеток и сиропа от кашля в Узбекистане на протяжении более 10 лет.

Выяснилось, что скончавшиеся дети до поступления в больницу принимали препарат, в основном сироп от кашля, в домашних условиях без назначения врача вместе с другими лекарствами на протяжении 2−7 дней по 3−4 раза в день в дозировке 2,5−5 мл.

Основным веществом в лекарственном средстве является парацетамол. Парацетамол допустимо применять только при температуре тела выше 38−38,5 градусов 1 или 2 раза в день в дозировке 100−125 мг для детей в возрасте до 1 года, 200 мг - до 3 лет, 250 мг – до 5 лет. Если температура тела в норме, применять это лекарственное средство категорически запрещено. Таким образом, произошло превышение установленной дозы. Это ухудшило состояние детей.

Что именно стало причиной гибели детей

Однако не только это привело к их смерти. Узбекские власти отправили лекарство на экспертизу, временно приостановив его продажу с 22 декабря 2022 года по всей стране. 27 декабря Минздрав Узбекистана обнародовал результаты проверки, которая подтвердила смерть уже 18 детей после приема препарата «Док-1 Макс». В лекарстве было обнаружено токсичное вещество этиленгликоль.

«Проведенные лабораторные исследования выявили наличие этиленгликоля в составе этой серии сиропа «Док-1 Макс». Это вещество токсично, его 95-процентный раствор при применении 1−2 мл/кг вызывает серьезные изменения в здоровье пациента, а именно рвоту, потерю сознания, приступ эпилепсии, проблемы в кровеносно-сосудистой системе и острую почечную недостаточность», – сообщили в Министерстве здравоохранения Узбекистана.

«Док-1 Макс» продается в стране с 2012 года. Согласно данным Агентства по развитию фармацевтической сети Узбекистана, каждая серия препарата проверялась и ей выдавался сертификат соответствия. В Узбекистан лекарство импортировала компания Quramax Medical. В Минздраве сообщили, что все собранные документы и результаты лабораторных исследований были отправлены в правоохранительные органы.

По факту смерти детей Служба государственной безопасности (СГБ) Узбекистана возбудила уголовное дело в отношении должностных лиц компании-импортера ООО «Quramax Medical» и ООО «Научный центр стандартизации лекарственных средств. Фигуранты были помещены в следственный изолятор.

Всего, согласно проверке специальной рабочей группы, после приема сиропа «Док-1 Макс» был госпитализирован 21 ребенок с острыми респираторными заболеваниями,18 из них скончались. А 29 декабря 2022 года стало известно о смерти еще одного ребенка, принимавшего этот препарат. 3 января 2023 года еще один ребенок попал в реанимацию с острым отравлением «Док-1 Макс». 7 января 2023 года управление здравоохранения Наманганской области подтвердило информацию о смерти ещё одного ребёнка спустя почти три недели после случившегося.

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Там рассказали, что 15 декабря ребёнок поступил в стационар с диагнозом «тяжёлая внебольничная пневмония, функциональное расстройство пищеварения, диспепсия, тяжёлая гиповолемия». 21 декабря 2022 года он скончался в Наманганском филиале Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи.

30 декабря 2022 года Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отправил в отставку главу Минздрава Узбекистана Бехзода Мусаева и директора Агентства по развитию фармацевтической отрасли Сардора Кариева.

Фото: Шухрат Латипов / «Газета.uz»



«Смерть детей в Самарканде и Кашкадарье показала состояние сферы, отсутствие контроля. Сегодня я снял с должности руководителя Фармацевтического агентства Кариева. Все ответственные лица, допустившие это, ответят перед законом», — заявил Шавкат Мирзиёев.

По результатам проверки за халатное отношение к служебным обязанностям, несвоевременный анализ смерти детей и непринятие необходимых мер 7 должностных лиц освобождены от должностей и к ряду специалистов применены меры дисциплинарной ответственности.

Таблетки и сироп «Док-1 Макс» были изъяты из всех аптек в Узбекистане. Началась проверка других продуктов компании во избежание возможного возникновения такой же ситуации. Минздрав Узбекистана в очередной раз призвал родителей приобретать только выписанные врачами лекарства в аптеках. А семьям погибших детей обещали выплатить компенсации в случае, если расследование подтвердит, что летальные случаи произошли из-за препарата.

Как и где произошла фальсификация лекарства

В начале марта 2023 года в Индии, в штате Уттар-Прадеш были задержаны трое сотрудников фармацевтической компании Marion Biotech Pvt. Ltd по обвинению в производстве и продаже фальсифицированных лекарственных средств, повлекшее смерть 20 детей в Узбекистане.

«Задержания были произведены после того, как 2 марта был подан иск против пяти должностных лиц Marion Biotech, в том числе двух её директоров, по жалобе инспектора Центральной организации по контролю за стандартами лекарственных средств», – цитирует индийское агентство Press Trust of India заявление официальных лиц.

Полиция также сообщила, что двое директоров компании пока находятся на свободе, ведутся их поиски для задержания. В ходе расследования выяснилось, что фальсификация лекарства произошла в производственных масштабах на заводе компании Marion Biotech. Позже компания сообщила о временном приостановлении производства сиропа от кашля.

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Затем стало известно, что у компании отобрали лицензию. Такое решение приняли власти штата Уттар-Прадеш после гибели детей в Узбекистане.

Компания Marion Biotech базируется в городе Ноиде штата Уттар-Прадеш недалеко от столицы страны Дели. Веб-сайт компании в настоящее время не работает, однако на странице профиля компании на LinkedIn было указано, что Marion Biotech была основана в 1999 году и что продукция компании широко известна в странах Центральной Азии, Центральной и Латинской Америки, Юго-Восточной Азии и Африки.

К слову, Комитет медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения РК отметил, что препарат «Док-1 Макс» не зарегистрирован на территории Казахстана, соответственно, реализации не подлежит.

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В октябре 2022 года Всемирная организация здравоохранения установила связь четырех разных сиропов от кашля производства другой индийской компании со смертью 66 детей от поражения почек в Гамбии.

Анализы образцов сиропа показали, что в них содержится недопустимое количество токсичных веществ диэтиленгликоля и этиленгликоля. Производитель сиропов от кашля отверг обвинения, отметив, что сиропы соответствуют спецификациям, однако ВОЗ также не отказалась от своих исследований. Парламентский комитет в Гамбии рекомендовал запретить всю продукцию производителя и привлечь его к ответственности.